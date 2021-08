Eklat um Fernwärmestreit in Bad Belzig: Stadtverordnete verschieben überraschend Debatte über Petition von Bürgern

Bad Belzig

Der Streit um die Fernwärmepreise in Bad Belzig verschärft sich weiter. Die Stadtverordnetenversammlung (SVV) hat in ihrer jüngsten Sitzung am Montagabend in der Albert-Baur-Halle die Debatte über die Petition von Einwohnern überraschend verschoben. Die Volksvertreter folgten damit mehrheitlich einem Vorschlag des SVV-Vorsitzenden Ingo Kampf (SPD). Der hatte darum gebeten, die Behandlung der Petition in den Hauptausschuss zu verweisen.

Stadtverordnete in Bad Belzig verweisen Petition in den Hauptausschuss

„Wir sollten die Petition dort ausführlich diskutieren und den Bürgern dann zeitnah eine Antwort geben“, sagte Kampf vor der

Abstimmung. „Mir wäre es sehr lieb, wenn wir das als SVV entscheiden würden, das möchte ich nicht allein festlegen“, bat er seine Kollegen. Mit einer Ausnahme votierten alle Mandatsträger für dieses Vorgehen.

„Ich habe noch nie eine Petition bekommen. Das war für mich neu“, räumte der SVV-Chef ein. Er erklärte, er habe sich ausführlich mit einem Rechtsanwalt über den Umgang mit dem Papier und das weitere Prozedere verständigt.

SPD-Fraktionschef Sven Schmidt: Eine gute Idee

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Schmidt erklärte, der Hauptausschuss sei aus seiner Sicht das richtige Gremium, um dort über die Petition zu reden. „Ich halte das für eine gute Idee, der Hauptausschuss kann sich intensiv mit der Problematik befassen und sie tiefgründig diskutieren.“

Von Seiten der anwesenden Einwohner gab es keine hörbaren Proteste gegen das Verschieben der Debatte. Einige der Mitunterzeichner der Petition sind derzeit im Urlaub und waren nicht in der Sitzung der außerplanmäßigen Stadtverordnetenversammlung anwesend.

Mitglieder der Bürgerinitiative „Runder Tisch Zukunft Energie in Bad Belzig“ hatten die Petition gegen die Anhebung der Fernwärmepreise am 12. Juli dieses Jahres eingereicht.

Sie beinhaltet einen Katalog mit sieben unbequemen Fragen an die Stadtverordneten, und sie ist voller Kritik am Management der kommunalen Stadtwerke, an Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) und den Stadtverordneten, die im Aufsichtsrat der Stadtwerke sitzen und die umstrittene Preisanhebung für den Beginn dieses Jahres abgenickt haben.

Laut Kommunalverfassung muss sich die SVV mit der Petition befassen

Das Verschieben der Debatte kam deshalb überraschend, weil die Sitzung am Montag eine außerplanmäßige war. SVV-Vorsitzender Ingo Kampf hatte sie nach dem Erhalt der Petition genau für das Verhandeln dieses Papiers anberaumt. Auf der Tagesordnung der außerplanmäßigen Zusammenkunft fand sich das Thema indessen unter Punkt 14.

Die Volksvertreter müssen sich laut Gesetz damit befassen. Sie haben dazu nach Eingang der Petition vier Wochen Zeit. Das sieht die brandenburgische Kommunalverfassung vor. „Jeder hat das Recht, sich in Gemeindeangelegenheiten mit Vorschlägen, Hinweisen und Beschwerden einzeln oder gemeinschaftlich an die Gemeindevertretung oder den Bürgermeister zu wenden“, heißt es dort im Paragraphen 16.

SVV-Vorsitzender lädt zum gemeinsamen Gespräch ein

Ingo Kampf plädierte am Montagabend für einen fairen Umgang der Kontrahenten miteinander in diesem offenbar immer heftiger werdenden Streit. Gleichzeitig rief er zu einem weiteren Schlichtungsgespräch mit der Verwaltung und den Stadtwerken auf. „Ich bitte alle betroffenen Bürger, ruhig und besonnen am Runden Tisch die Problematik zu besprechen“, sagte er. Dieser Aufruf gelte auch für alle Abgeordneten. Das habe er mit Bürgermeister Roland Leisegang im Vorfeld so besprochen.

Leisegang erklärte, es habe ja schon eine „intensive Kommunikation“ im Fernwärmestreit gegeben. „Mir fehlt es, ehrlich gesagt, noch ein bisschen an Phantasie, was es jetzt noch Neues geben soll“, sagte er am Montag. Gleichzeitig bekräftigte er aber noch einmal das von Ingo Kampf unterbreitete Gesprächsangebot. „Es gibt keine geschlossenen Türen, wir müssen jetzt einen Termin finden, dass alle an einen Tisch kommen können“, sagte er.

Einwohner sprechen von skandalösem Vorgehen

Bei einigen Unterzeichnern der Petition kochte nach anfänglicher Verblüffung über die überraschende Verschiebung der Debatte die Wut über. „Das ist ein skandalöses Vorgehen“, kommentierte einer von ihnen den Ausgang der Sondersitzung. Der Umgang mit der Petition „spottet jeder Beschreibung“.

