Als die Bürgerinitiative Runder Tisch Zukunft Energie in Bad Belzig ihre Petition gegen die Erhöhung der Fernwärmepreise abgab, glaubte sie an die brandenburgische Kommunalverfassung. Die Stadtverordneten haben mit ihrem befremdlichen Verhalten das Vertrauen in die demokratischen Spielregeln nun aber erheblich beschädigt, meint Hermann M. Schröder.