Demo durch Bad Belzig für mehr Erzieher in der Kita „Tausendfüßler“

Bad Belzig - Demo durch Bad Belzig für mehr Erzieher in der Kita „Tausendfüßler“ Knapp 70 Teilnehmer zählte die Demonstration für mehr Kita-Erzieher am Dienstag in Bad Belzig. Bürgermeister Roland Leisegang hat die Forderung jetzt auf dem Tisch. Er gibt sich aber gelassen.

Henriette Heidenreich und Kinder machen Alarm: Die Eltern sind am Dienstagnachmittag für mehr Erzieher in der Tagesstätte „Tausendfüßler" in Bad Belzig auf die Straße gegangen. Quelle: René Gaffron