Elterngeldstelle hoffnungslos überlastet: Junge Eltern in Potsdam-Mittelmark warten fast drei Monate auf Geld

Mittelmark

Wer sich im Landkreis Potsdam-Mittelmark aktuell über Familienzuwachs freut und finanziell zeitnah aufs Elterngeld angewiesen ist, schaut in die Röhre. Momentan gibt es von der Einreichung der Unterlagen bis zur Bescheidung und Überweisung eine Bearbeitungszeit von gut neuneinhalb Wochen – statt der gesetzlich verankerten vier Wochen. Die Gründe für diese massiven Verspätungen liegen in der unzureichenden Personalausstattung der Landkreisverwaltung.

Es ist nicht das erste Mal, dass frischgebackene Eltern in Potsdam-Mittelmark sich schnellstmöglich nach Entbindung an die Bürokratie machen müssen. Um nach Mutterschaftsgeld oder Dienstbezügen, welche für acht Wochen nach der Geburt gezahlt werden, nicht in finanzielle Sorgen zu geraten, empfiehlt sich, nach den ersten Momenten der Freude schnell am Schreibtisch die Unterlagen zu komplettieren.

Es empfiehlt sich, die Unterlagen umgehend nach der Geburt in Gänze einzureichen und per E-Mail Kontakt zu halten. Quelle: Fabian Fuchs/dpa

„Derzeit beträgt die Bearbeitungszeit bei Vorliegen der Unterlagen 64,9 Tage, also ca. 9,3 Wochen“, teilt Pressesprecher Kai-Uwe Schwinzert im Auftrag der Elterngeldstelle des Landkreises mit. Dies bedeutet eine Lücke von mindestens einer Woche ohne das staatlich geregelte Budget, wenn die Überweisung umgehend nach der Bescheidung des Antrages raus geht. Wohlgemerkt: nur, wenn diese auch direkt nach der Geburt des Kindes abgeschickt wird.

Abarbeitungsstau durch Personalumbau

Die Gründe für die massiven Probleme liegen laut Kreisverwaltung in der Personalstruktur. So war es bereits 2013 und 2017: Vor acht Jahren allerdings war die Lage noch prekärer, warteten doch die Eltern teils mehr als dreimal so lang – bis zu vierzehn Wochen – bis das Elterngeld aus Bundesmitteln floss. Auch 2017 gab es eine ungefähre Wartezeit von mindestens zehn Wochen, bis mit der finanziellen Absicherung in Elternzeit gerechnet werden konnte.

Im Jahr 2021 wurden bis zum 31. Mai insgesamt 868 Anträge auf Elterngeld beim Landkreis gestellt, heißt es aus der Verwaltung. Davon sind bis heute 448 noch nicht beschieden. Aus der Elterngeldstelle heißt es dazu: „Auf Grund der hohen Flexibilität im Elterngeld können die Eltern jederzeit Änderungsanträge stellen. 517 Änderungsanträge gingen bis Ende Mai in der Elterngeldstelle ein. Davon sind nur noch 25 offen und die Bearbeitungszeit beträgt durchschnittlich 8,41 Tage.“

Unterlagen bereithalten, E-Mail-Adresse angeben

Neben fehlendem Personal kommt das neu angeworbene, aber noch nicht gänzlich eingearbeitete Personal hinzu. Ein weiterer Faktor, der die Bearbeitung vorliegender Anträge verzögert, da wiederum Personal gebraucht wird, welches neue Mitarbeiter schult. „Die neuen Mitarbeitenden müssen in das neue Rechtsgebiet eingearbeitet werden und Fortbildungsveranstaltungen besuchen. Dies ist sehr zeitintensiv und wirkt sich verzögernd auf die Sachbearbeitung aus“, so die Landkreisverwaltung. Vier bis sechs Wochen seien nötig.

Bei einer besonderen finanziellen Notlage durch fehlendes Elterngeld könne im Einzelfall die Bearbeitung vorgezogen werden. Quelle: Christin Klose/dpa

Eltern bleibt in dieser Situation nur, möglichst vor der Geburt bereits alle vorhandenen Unterlagen zu sammeln und im Anschluss nur noch durch die Geburtsurkunde zu ergänzen. Die Angabe einer E-Mail-Adresse hilft, um auf kurzem Weg zu gegebenenfalls fehlenden Unterlagen mit der Elterngeldstelle zu kommunizieren. Allein: Davon haben sie rein finanziell gar nichts, die Eltern sind in dieser Situation die Gelackmeierten.

Abschläge vor der Bescheidung auszuzahlen und später zu verrechnen sei von Gesetzeswegen her nicht möglich, schreibt der Kreis. Bei Darlegung einer finanziellen Notlage durch fehlendes Elterngeld könne in Abstimmung mit der Fachdienstleitung ein Vorziehen der Bearbeitung in Einzelfällen möglich gemacht werden. Generell werden die Anträge allerdings nach Eingangsdatum sortiert. Man bemühe sich zudem, die Bearbeitungszeiten zeitnah wieder auf das gesetzlich vorgeschriebene Maß von vier Wochen zu senken. Proaktiv über die langen Wartezeiten informiert werden Eltern nach Einreichung der Unterlagen indes nicht.

Von Natalie Preißler