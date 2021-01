Hoher Fläming

Das gab es schon lange nicht mehr. Endlich gibt es in diesem Jahr mal genügend weiße Pracht als Baumaterial, um den Welttag des Schneemanns würdig zu begehen. „Der wird am 18. Januar gefeiert“, teilt MAZ-Leser Jürgen Schaldach mit zu seinen Fotos, die er im Heimatort Borkwalde geschossen hat. So auch von Jonas Nitzsche aus Borkwalde und seinen Geschwistern. Wie viele Akteure in der Region hatten sie schon zu Monatsbeginn viel Freude beim rollen der weißen Kugeln.

Passend zum Tag des Schneemanns am 18. Januar konnten im Hohen Fläming dieses Jahr endlich mal viele kreative Figuren gebaut werden.

Freilich gibt es rundherum im Hohen Fläming für die Disziplin in diesen ersten Schneetagen des neuen Jahres auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Wie so oft sind die Höhenzüge rund um Wiesenburg ein Geheimtipp, wo immer etwas mehr der weißen Pracht vom Himmel fällt als etwa in den Belziger Landschaftswiesen hinüber bis nach Brück.

Die Höhe macht den Unterschied

Auch hoch oben auf dem Steilen Hagen bei gut 156 Metern über Meeresspiegel liegt rund um die Burg Rabenstein auch aktuell auf schattigen Wiesen noch eine gute weiße Packung als Rohstoff für einen zünftigen Schneemann. Gut 100 Meter tiefer, etwa in der Stadt Treuenbrietzen, war es nach dem ersten Schnee des Jahres um den 3. Januar und der schnellen Fracht beim Wintergewitter am 13. Januar indes jetzt schnell wieder knapp mit dem pappigen Baustoff für kreative Schnee-Figuren.

Dennoch wurden eifrig überall große und kleine Schneemänner und vielerorts auch eine passende weibliche Begleitung gebaut. Davon zeugt die Online-Galerie des Fläming-Echos der MAZ. Denn vier Jahre ist es ja nun schon her, dass der Fläming mal ausreichend Schnee zu bieten hatte rund um den Ehrentag des Schneemanns. Entsprechend groß war auch die Flut von Fotos mit weißen Frauen und Männern in sozialen Netzwerken.

Winterfreuden: Vadim Kopp und Sohn Eduard haben einen Schneemann an der Kurparksiedlung Bad Belzig gebaut. Quelle: René Gaffron

Erst strahlend weiß und aufrecht grüßten die stolzen Figuren an Wegesrändern. Nun haben sie Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes meist wieder dahinschmelzen lassen. Grau und schief präsentieren sich die Überreste.

Welttag seit elf Jahren

Ins Leben gerufen hat den Welttag des Schneemanns übrigens Cornelius Grätz, ein ehemaliger Buchhändler aus dem süddeutschen Reutlingen. Im Jahr 2010 habe er festgestellt, dass der klassisch aus drei Kugeln bestehenden Kultfigur noch gar kein Ehrentag gewidmet war.

Grätz ist es auch, der nach eigenen Angaben in Deutschlands und wahrscheinlich auch Europas die größte Sammlung von Schneemännern besitzt. Rund 5000 Objekte hat der Initiator des Welttages des Schneemannes zusammengetragen.

Größter weißer Mann ist Österreicher

Übrigens wird der Rekord für den weltgrößten Schneemann in Österreich gehalten. Er ist 38 Meter hoch, wiegt 800 Tonnen und steht in Donnersbachwald in der Region Schladming-Dachstein.

Wenn das kein Ansporn ist für kreative Freunde des frostigen Gesellen auch hier im Hohen Fläming. Der nächste Schnee kommt bestimmt.

Von Thomas Wachs