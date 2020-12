Endspurt für Bad Belziger Baumschmück-Aktion

Bad Belzig

Endspurt für kreative Bastler und Fans des schönen Weihnachtsschmucks. Noch bis zum 13. Dezember läuft die Baumschmück-Aktion in der Bad Belziger Innenstadt. Für den heimischen Weihnachtszauber wollen die Mitglieder des Bad Belziger Festvereins und des örtlichen Gewerbevereins sorgen. Und haben für die schönsten Schmuckstücke Preise ausgelobt.

Noch ist Platz am großen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz, den kleinen Weihnachtsbäumen an den Laternen entlang der Straße der Einheit und dem großen Weihnachtsbaum an der Klinke 1 in der Hans-Marchwitza-Straße.

Vielleicht ein Ansporn: Die zehn schönsten Schmuckstücke werden prämiert. Mit einem Foto von der Bastelkreation am Baum, der mit Namen und einem Hinweis, ob es online veröffentlicht werden darf, versehen ist, kann beim Wettbewerb um den schönsten Weihnachtsschmuck mitgemacht werden.

Getan haben dies zum Beispiel schon die Kinder der Hortgruppe 2a der Geschwister-Scholl-Grundschule. Und haben die fleißigen Bastlerhände gleich nebst dem Schmück fotografisch verewigt.

Wer dabei sein möchte, schickt das Foto per E-Mail an weihnachten@altstadtsommer.com oder per Facebook-Messenger an @Altstadtsommer geschickt. Der Einsendeschluss ist der 13. Dezember, 12 Uhr.

Von Natalie Preißler