Energiewende: Umstieg auf Elektrowagen macht Regiobus Potsdam Mittelmark noch zu große Probleme 

Bad Belzig

Auf den Betriebshöfen der Verkehrsgesellschaft Regiobus Potsdam Mittelmark gestaltet sich die Energiewende noch kompliziert. Aktuell laufen dort für die Standorte des kreislichen Betriebes in Bad Belzig, Beelitz und Stahnsdorf Arbeiten zur Verbesserung der Stromversorgung, um die Lade-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge auszubauen.

„Aktuell kommen wir nämlich schon mit den vorhandenen elektrisch angetriebenen Fahrzeugen an Kapazitätsgrenzen“, erklärt Hans-Jürgen Hennig, der Geschäftsführer von Regiobus, gegenüber der MAZ.

Regiobus offen für neue Antriebsmodelle

Grundsätzlich sei das Unternehmen stark aktiv und offen, immer wieder neue Antriebsmodelle auszuprobieren. „Wir testen gerne alles selbst, was auf dem Markt ist und was uns die Hersteller zur Verfügung stellen“, so Hennig.

Zwei Hybridbusse rollen auf der Stadtlinie in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

Doch geht der Manager davon aus, dass es mittelfristig auf den Höfen von Regiobus kein einheitliches Antriebsmodell für die aktuell gut 160 Busse das Unternehmens geben werder. „Es wird für absehbare Zeit durchaus noch ein Mischbetrieb sein“, so Hennig.

Elektrobus im Realitäts-Test

Aktuell hatte das Unternehmen auf der Stadtlinie in Bad Belzig einen rein elektrisch angetriebenen Ikarus-Bus sieben Tage lang im Realitäts-Test laufen lassen. Mit seinen zehn insgesamt 314 Kilowatt starken Batterien erreicht er laut Herstellerangaben eine Reichweite von circa 250 Kilometern. Die Regiobus-Testergebnisse haben das grundsätzlich bestätigt.

Positiv bewerteten die Fahrer die gleichmäßige Beschleunigung im Stadtverkehr und das leise Fahren ohne Motorgeräusche. Dies sei auch den Fahrgästen angenehm aufgefallen.

Ladevorgang schwierig auf Regiobus-Betriebshof

Schwierig gestaltete sich in Bad Belzig indes der Ladevorgang. „Erst durch die Beschaffung eines neuen Ladegerätes konnte das Fahrzeug effektiver aufgeladen werden, was aber dennoch eine nicht optimale Ladedauer bedeutete“, teilt Regiobus-Sprecherin Anette Lang der MAZ mit.

Die Flotte bei Regiobus Potsdam Mittelmark lässt sich mittelfristig noch nicht auf ein einziges alternatives Antriebsmodell umrüsten. Quelle: Thomas Wachs

Probleme bereite allgemein die unzureichende Stromversorgung der Betriebshöfe, um effektive Lade-Kapazitäten für größere Fahrzeuge zur Verfügung zu haben. „Für unsere insgesamt zehn Transporter sowie Kleinwagen und Pkw der Geschäftsführung, die wir ja schon als rein elektrische beziehungsweise Hybrid-Modelle im Einsatz haben, reicht die Kapazität aktuell gerade noch aus“, sagt der Betriebschef.

Spitzenbelastung ist Problem

„Doch kommen wir schon damit an die Grenzen. Vor allem ist die Spitzenbelastung ein Problem, wenn nach Feierabend mehrere Fahrzeuge auf einmal geladen werden müssen.“

Aktuell Erfolge in Bad Belzig daher der Anschluss an stärkere Kabel. Dennoch werden auch damit nicht sofort die ausreichenden Kapazitäten zur Verfügung stehen können. „Die allgemeinen Netze sind ja noch gar nicht dafür ausgelegt, vor allem für die Spitzenbelastung“, sagt Hans-Jürgen Hennig.

„Immerhin sprechen wir hier bei Bussen von 63-Ampere-Ladedosen und nicht wie im Hausgebrauch üblich 16 Ampere.“ Ziel sei es, Busse mit 150 Kilowatt Leistung innerhalb von zwei Stunden möglichst voll zu laden.

Spezielles Lade-Management

Dafür sei auch geplant, ein spezielles Lade-Management einzurichten, dass durch Elektronik und Technik organisiert, wann welcher Bus entsprechend seiner verbliebenen Reichweite nach der Tour geladen wird.

Große Erwartungen für den Langstreckenbetrieb setzt Hans-Jürgen Hennig indes eher in Modelle, die in Kombination von Kraftstoffmotoren mit Wasserstoff-Brennstoffzellen funktionieren sollen.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Fokus für Elektro-Mobilität setzte Regiobus zunächst auf kleinere Strecken im Bereich Werder an der Havel sowie für die Stadtlinie in Bad Belzig. Dort werde nächstes Jahr ein Bus rein elektrisch unterwegs sein, kündigt Hans-Jürgen Hennig an.

Stadtlinie Bad Belzig bekommt E-Bus

Dies biete sich an, weil die 20 Kilometer lange Stadtrunde stets auch am Betriebshof endet beziehungsweise dort Pausen hat, wo eine Aufladung der Batterie erfolgen kann.

Zur Landesgartenschau im nächsten Jahr in Beelitz werde Regiobus einen lokal emissionsfreien Bus-Shuttle mit Elektrofahrzeugen anbieten, der vom Bahnhof Beelitz-Heilstätten zum Veranstaltungsgelände im Stadtgebiet verkehren werde.

Für übliche Linienbusse noch nicht geeignet

Für Langstreckeneinsätze üblicher Linienbusse sei die Technologie allerdings noch nicht geeignet, sagt der Manager aus seinen bisherigen Erfahrungen mit diversen Tests. Nicht zuletzt spiele auch die Wirtschaftlichkeit dabei noch eine entscheidende Rolle.

„Im Moment sind Verbrennungsmotoren einfach noch wirtschaftlicher in der Gesamtbetrachtung“, sagt Hennig. Laut Studien sei die Wasserstofftechnologie momentan noch im Faktor drei teurer. Bei elektrischen Fahrzeugen lägen die Verbrauchskosten beim doppelten der Beträge von Dieselmotoren.

Diverse Sachen getestet

Auch für diese war das Verkehrsunternehmen Regiobus bereits innovativ und offen für neue Technologien. So kamen unter anderem ein spezieller GTL-Kraftstoff zum Test-Einsatz, der aus Gas gewonnen wird. Zudem rollt in der Flotte auch Hybrid-Technologie auf der Bad Belziger Stadtlinie.

Zwei Hybridbusse rollen seit Sommer 2020 auf der Stadtlinie in Bad Belzig. Quelle: Thomas Wachs

„Die in den diversen Tests gesammelten Erfahrungen bilden eine praktische Basis für den Blick in die Zukunft“, so Hans-Jürgen Hennig. Nicht zuletzt durch die seit August 2021 geltende „Clean-Vehicle-Richtlinie“ des Landes Brandenburg sei auch der ÖPNV verpflichtet, sich nach und nach auf lokal emissionsfreie Fahrzeuge umzustellen.

Entscheidungen für die Zukunft

„Da die technische Entwicklung rasant voranschreitet und die Bedingungen unserer Linien sehr unterschiedlich sind, ist es wichtig, dass wir uns gründlich vorbereiten, um die richtigen Entscheidungen zu treffen,“ sagt der Geschäftsführer von Regiobus.

Von Thomas Wachs