Bad Belzig - 1000 Kilo Entengrütze: Warum Helfer den Teich vorm Haus am See in Bad Belzig saubermachen

Einwohner von Bad Belzig haben einen Arbeitseinsatz organisiert und säubern den Teich vorm Haus am See. Geld dafür bekommen sie nicht. Ihr Lohn ist etwas ganz anderes.