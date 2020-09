Bad Belzig

Die dunkel Jahreszeit naht. Unter dem Dach der Kreisvolkshochschule Potsdam-Mittelmark werden jetzt quasi präventiv Entspannungsmethoden vermittelt.

Eine Abendveranstaltung ist für Mittwoch, 17 bis 20 Uhr, als Gelassenheitstraining ausgeschrieben. Mit der Dahnsdorfer Expertin Britt Muschert geht es in den Wald. Bei der von ihr präsentierten Shinrin-Yoku-Waldtherapie handelt es sich um eine aus Japan kommende Technik zur Muskelauflockerung. Zusätzlich lernen die Teilnehmenden entspannende Wildkräuter und Achtsamkeitsübungen kennen. Der Kurs richtet sich an Menschen, die von der Hektik des Alltags etwas Abstand suchen.

Yoga ohne Leistungsdruck

„Sanftes Yoga“ wird ab sofort in Treuenbrietzen angeboten. Immer freitags, 10 bis 11.30 Uhr, finden die Übungsstunden statt. Die Teilnehmer lernen Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen, heißt es in der Ankündigung. Yoga ist, den Geist zur Ruhe kommen zu lassen und sich auf den Weg der Gelassenheit zu begeben.

In der Praxis gibt es keinen Leistungsgedanken, keine Vergleiche und keine Wertung. Es geht nicht um Perfektionismus.

Anmeldung: Regionalstelle Bad Belzig, Puschkinstraße 13, 033841/45430.

Von René Gaffron