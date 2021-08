Der Staatsvertrag zum Glücksspielwesen in Deutschland (kurz: Glücksspielstaatsvertrag) ist ein Staatsvertrag zwischen allen 16 Bundesländern, der bundeseinheitliche Rahmenbedingungen für die Veranstaltung von Glücksspielen schuf.

Er trat in seiner ursprünglichen Fassung am 1. Januar 2008 in Kraft.

Im Frühjahr 2020 einigten sich die Bundesländer auf eine Novellierung des Glücksspielstaatsvertrages.

Demnach können für bisher illegale Glücksspiele im Internet wie Online-Poker, Online-Casinos oder Online-Automatenspiele unter Auflagen Erlaubnisse erteilt werden, die insbesondere den Spielerschutz betreffen.

So gilt bei Glücksspielen im Internet ein monatliches Einzahlungslimit von 1000 Euro.

Der neue Staatsvertrag trat am 1. Juli 2021 in Kraft.

Im Land Brandenburg finden Ratsuchende in den qualifizierten Beratungsstellen des Netzwerkes „Frühe Intervention bei pathologischem Glücksspiel im Land Brandenburg“ Unterstützung.

Weitere Informationen auch auf www.spielsucht-brandenburg.de