Brück/Bad Belzig

So schnell vergeht die Zeit: Genau vor einem Jahr waren die „Titanen on Tour" mit dem Pferdefriedensglockentreck nach 80 Tagen und 2300 Kilometern in der berühmten Geburtsstadt der Kiewer Rus Weliki Nowgorod angekommen.

Die über 100 Teilnehmer lässt das Erlebnis nicht mehr los. Das ganze Jahr lang reisten sie unermüdlich durch Deutschland und berichteten den begeisterten Menschen von der Friedens- und Versöhnungsmission.

Nun soll es am Donnerstag, 19 Uhr, in der katholischen Bonifatiuskirche von Bad Belzig (Brücker Landstraße) die Jubiläumsmultimediashow mit Koordinator der Reise, Friedbert Enders, und dem Hirten des Konvois, Helmut Kautz, geben. Zu der informativen wie unterhaltsamen Präsentation sind alle Interessierten eingeladen.

Am Freitag, 18 Uhr, kommen viele Teilnehmer des Trosses zu ihrem Treckkoch Bernd Schulz in die Backschweintenne Gömnigk. Dies ist der Tag, an dem vor Jahresfrist auch das letzte Pferd wieder heimgekommen ist. Auch da sind Gäste willkommen, um in den Erinnerungen zu schwelgen.

Von René Gaffron