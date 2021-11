Ermittler nehmen Schmierereien in Bad Belzig und in Reetz unter die Lupe

Reetz

Die Revierposten in Bad Belzig müssen Hinweise von Zeugen bestätigen. Demnach sind am Fläming-Bahnhof ebenfalls Schmierereien angebracht worden. Sie ähneln farblich jenen in Reetz, die nach diesem Wochenende angezeigt wurden.

In Bad Belzig wurden sie am Fahrstuhlschacht der Fußgängerbrücke entdeckt. Ob ein Zusammenhang besteht, soll noch überprüft werden. Das hat Oliver Bergholz als Sprecher der Polizeidirektion West angekündigt.

Botschaft sorgt für Rätsel

Am Reetzer Sportplatz sorgen seit dem Wochenende diesmal blaue und rote Schriftzüge für Ärger. Es wurde im Frühjahr schon verunstaltet..

„Der Text, der jetzt an den Wänden des Dorfgemeinschaftshauses steht, lässt doch aufhorchen und nicht mehr en einen Dumme-Jungen-Streich denken“, findet Eva Loth angesichts der Botschaft. Sowohl in Englisch als auch in Latein stehe da: Viele werden für die Vergehen eines Einzelnen leiden, hat sie ermittelt.

Worauf in der Wiesenburger Facebook-Gruppe gemutmaßt wird, dass jemand mit gymnasialer Schulbildung der Verursacher sein dürfte.

Beamte sind sensibilisiert

Beamte haben im Dorf jedenfalls Spuren gesichert und Strafanzeige aufgenommen. Allerdings liegen ungeachtet einiger Spekulationen keine Erkenntnisse zu Tatverdächtigen vor. Auch nicht zu den Schmierereien, die schon am letzten Oktober-Wochenende großflächig in Grün an Gebäuden und auf Wegen in der Reetzer Ortsmitte hinterlassen wurden.

Die Polizisten sind jedenfalls sensibilisiert und achten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit auf verdächtige Personen, heißt es auf MAZ-Anfrage.

Von René Gaffron