Treuenbrietzen

Erneut ist ein Tankbetrug an der B 2 angezeigt worden. Er hat sich am Sonnabend, 17.45 Uhr, ereignet. Betroffen ist diesmal der Pächter der Zapfstation in der Leipziger Straße in Treuenbrietzen.

Der Täter fuhr mit einem Volkswagen an die Säule. Er stieg aus, tankte und fuhr dann, ohne zu bezahlen, mit dem Golf vom Gelände. Der Schaden beläuft sich auf 46 Euro, teilt die Polizeiinspektion Brandenburg mit.

Die Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei fortgeführt. Erst am Donnerstag hatte es einen ähnlichen Vorfall in Marzahna gegeben. Da wurde ein mit gestohlenen Kennzeichen ausgestatteter Opel betankt und dann geflüchtet.

Von René Gaffron