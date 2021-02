Erneut brennt es im Bad Belziger Wohnheim für Geflüchtete

Bad Belzig

Im Übergangswohnheim für Geflüchtete in Bad Belzig hat es am Dienstag Vormittag gebrannt. Personen sind dabei nicht verletzt worden. Der Sachschaden hält sich augenscheinlich in Grenzen.

Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten stand am Dienstag Vormittag bereit. Im Wohnheim für Geflüchtete hat es gebrannt. Quelle: René Gaffron

Gegen 8.30 Uhr war das Feuer im Erdgeschoss des hinteren Wohncontainers auf der Anlage am Weitzgrunder Weg ausgebrochen. Konkret sollen sich die Flammen im Duschraum ausgebreitet haben. Die Ursache bleibt zunächst noch unklar.

Drei Wehren alarmiert

Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Belzig rückte an. „Ein Trupp mit Atemschutztechnik hat den Brand mit Wasser gelöscht“, berichtet Olaf Beelitz. „Je ein weiterer Trupp war ebenfalls mit Atemschutztechnik in den beiden Etagen unterwegs, um die Bewohner zu evakuieren, die teilweise noch nicht die Gefahr mitbekommen hatten“, sagt der Stadtbrandmeister. Seinen Angaben nach waren etwa 30 Kameraden im Einsatz, Verstärkung kam von den Ortsfeuerwehren Lütte und Dippmannsdorf.

Keune Gefahr mehr im Erdgeschoss: Die Feuerwehren aus Bad Belzig, Lütte und Dippmannsdorf waren im Einsatz. Quelle: René Gaffron

In dem Wohnmodul gibt es 80 Plätze. Nach Angaben der Heimleitung waren deutlich weniger belegt. Das Gebäude kann weiter bewohnt werden, so die Einschätzung. Die Feuerwehrleute haben die Zwischentür geschlossen, so dass der Rauch nicht in den Flur und in die Zimmer ziehen kann. Kurz vor 10 Uhr konnten sie und der in Bereitschaft stehende Rettungsdienst samt Notarzt abrücken.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen und zunächst Zeugen befragt. In der Einrichtung hat es schon öfter gebrannt –zuletzt im Oktober.

Von René Gaffron