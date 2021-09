Bad Belzig

Zu den Persönlichkeiten, die in Bad Belzigs Geschichtsschreibung nicht vergessen werden dürfen, gehören nach Ansicht von Helga Kästner viele Menschen. Egal ob sie in der Stadt geboren wurden, lange Zeit dort lebten oder nur für eine Nacht zu Gast waren.

Aus genau diesem Grund hatte die Chronistin 2017 mit dem Buch „Die Keilhacks“ den Grundstock für die Buchreihe „Unvergessene Belziger“ gelegt. Jetzt ist der vierte Band der Reihe erschienen. Gemeinsam mit Ehemann Günter Kästner ist ein Sammelband zusammengestellt worden, der 43 Persönlichkeiten gewidmet ist.

Bislang wichtigster Band

„Für mich ist es in dieser Reihe der bislang wichtigste Band“, sagt die 85-Jährige Autorin. Sie erklärt: „Das Buch enthält Namen, die vorher nie ausgesprochen wurden, mit denen man noch nicht oder nur sehr selten in Berührung kam“, so Kästner. „Und er erzählt von Menschen, die in die Fremde gegangen sind und dort berühmt wurden“, verrät die Chronistin.

Zur Galerie Die Chronisten Helga und Günter Kästner aus Bad Belzig haben den vierten Band der Reihe „Unvergessene Belziger“ herausgebracht.

Diesen Persönlichkeiten kann jeder Geschichtsinteressierte jetzt begegnen. Ganz bequem, daheim auf dem Sofa oder im Lesesessel. Darunter auch Antonius von Seelen, einem Rittergutsbesitzer. Er lebte in der Mitte des 16. Jahrhunderts im damals noch eigenständigen Sandberg, das 1914 in Belzig eingemeindet wurde.

Gutsbesitzer von Geistern verfolgt

Mit seiner Geschichte wird das Buch eröffnet. Von Seelen fühlte sich von bösen Geistern verfolgt und verfasste, um sich von den Dämonen zu befreien, eine Druckschrift. In der Hoffnung, dass sie von vielen gelesen wird.

Die Leser des vierten Bandes erfahren auch von Edmund Koch, der unter dem Künstlernamen Piet van Eyk Kriminalromane schrieb. Dieses Kapitel steuerte die Bad Belzigerin Ruth Ritter zum Buch der Kästners bei.

Ein unvergessener Belziger ist Edmund Koch, der unter dem Künstlernamen Piet van Eyk Kriminalromane schrieb. Quelle: Bärbel Kraemer

Nur eine Nacht verbrachte indes der Schriftsteller Ernst Moritz Arndt in der Stadt. Im Jahr 1845 nächtigte er im Gasthof zum „Goldenen Stern“, gestärkt nach einem Abendessen mit „gutem Schinken nebst Eierrühr und doppeltem Weizenbier – sehr gutem“, erfahren Helga Kästners Leser.

Reise durch die Jahrhunderte

Alphabetisch geordnet stellt sie ihre „Unvergessenen Belziger“ im Buch vor. Die Begegnungen sind zugleich eine Reise durch die Jahrhunderte. So trifft man beim Lesen schließlich Menschen, die im 17., 18., 19. und 20. Jahrhundert lebten. Einige Namen, wie die von Helga Kroening, Thea Labes, Roger Loewig und Gerhard Olbrich, sind bekannt.

Ein unvergessener Belziger ist Carl-Gottlieb Reißiger, geboren in Belzig und 1826 zum Königlichen Kapellmeister am Dresdener Hof ernannt. Quelle: Bärbel Kraemer

Zahlreiche Fotos und Scans machen das Buch lebendig, das die bereits entstandenen Werke zur Belziger Stadtgeschichte nun komplettiert. Und es erhellt die Historie der Stadt auch mit Blick auf den Rathausbrand im Juni 1972 weiter.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Helga und Günter Kästner für ihr Engagement im Dezember 2020 Ehrenbürger der Stadt wurden, sagte die 85-Jährige: „Chronikarbeit ist wie Amerika entdecken“. Im neuen Buch erinnert sie nun auch an einen Menschen, der nach Amerika auswanderte.

Im Buchhandel erhältlich Unvergessene Belziger Teil 4, zusammengestellt von Helga und Günter Kästner, ist 2021 erschienen im Treibgut-Verlag. Das Buch hat 124 Seiten und kostet 24,90 Euro. Erhältlich ist es im Buchhandel. ISBN 978-3-947674-36-7.

Dieses Kapitel trägt den Titel: „Gustav Balzer – Auswanderer und Redakteur“. Ein Brief, der in den Belziger Kirchenakten die Zeit überdauerte, wird im Buch wiedergegeben. Am 26. Dezember des Jahres 1892 griff Gustav Balzer in Cleveland (Ohio) zur Feder, um seinem Neffen in Belzig zu schreiben: „Wahrhaftige Freude hat mir Dein Brief bereitet. Für die Stimmungen, von denen ich mich bewegt fühlte, als ich die Ansichten vom Belziger Marktplatz mit dem Haus meiner Geburt erblickte, das rechte Wort zu finden, wird mir schwerlich gelingen. Erinnerungen aus meiner Jugendzeit wurden in mir wach ...“

Weiterer Band schon geplant

„Der Brief wirft Fragen auf, die wir noch nicht beantworten konnten“, sagt Helga Kästner. Damit ist Frage, ob die Geschichten der unvergessenen Belziger noch weiter geschrieben werden, schon beantwortet. „Natürlich“, offenbart die Autorin lachend. Sie verrät zugleich, dass sie am Band 5 der Reihe bereits arbeite und diesen dann Künstlern widmen wolle.

Von Bärbel Kraemer