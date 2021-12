Erscheinen trotz Corona in Bad Belzig Pflicht:  Stadtverordnetenversammlung tagt nicht digital

Bad Belzig

Erscheinen trotz Corona Pflicht: Die Stadtverordnetenversammlung von Bad Belzig trifft sich zu ihren Sitzungen weiter in der Albert-Baur-Halle. Ungeachtet der schwindelerregenden Inzidenzwerte und einer großen Ansteckungsgefahr bietet die Stadtverwaltung keine digitalen Konferenzen an.

Die „Smart-City“ ist offenbar technisch nicht in der Lage, diese Video-Zusammenkünfte einzurichten. Das geht aus einem Schreiben von Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos) an die Stadtverordneten hervor.

Das Projekt Smart City hat mit der Zukunftsschusterei in der Magdeburger Straße 5 in Bad Belzig eine Anlaufstelle. Bürgermeister Roland Leisegang bei der Eröffnung. Quelle: Hermann M. Schröder

„Nach jetzigem Stand kann nicht sichergestellt werden, dass die technischen Voraussetzungen in der Albert-Baur-Halle gegeben sind, da diese noch nicht abschließend erprobt werden konnten“, teilt Leisegang den Volksvertretern darin mit. Das betreffe die volle Kapazitätsauslastung des WLAN-Netzes im Echtzeitbetrieb.

Bürgermeister sieht digitale Sitzungen in Bad Belzig als schwer durchführbar

Außerdem, so Leisegang, sei bei der umfassenden Tagesordnung am 13. Dezember sicherzustellen, dass die Beschlüsse rechtssicher gefasst werden könnten, lässt er die Volksvertreter weiter wissen.

Lesen Sie auch Digital gescheitert in Bad Belzig: Analog City

„Eine ordnungsgemäße Durchführung der Abstimmungen durch den Vorsitzenden der SVV ist im Rahmen einer Hybridsitzung nur schwer realisierbar“, so der Bürgermeister an die teils reichlich verblüfften Stadtverordneten.

Mit seinem Brief hat der Verwaltungschef zumindest Anne Baaske, Gustav Horn (beide SPD), Claudia Wipfli (Die Linke) und Ursula Schwill (Bündnisgrüne) vermutlich gründlich verärgert, denn die vier Mandatsträger hatten im Vorfeld der Montagssitzung der Stadtverordnetenversammlung einen gemeinsamen Antrag auf das Ausrichten von Videokonferenzen für die künftigen Veranstaltungen gestellt. Das gilt auch für die außerplanmäßige Sitzung wegen des Stadtwerkeskandals an diesem Dienstag, 14. Dezember.

Anne Baaske ist Stadtverordnete der SPD in Bad Belzig. Quelle: Archiv/Natalie Preißler

Doch statt eines Links für eine Online-Konferenz der Volksvertreter gab es eine Absage aus dem Rathaus, auch mit Verweisen Leisegangs auf die Kommunalverfassung.

Empörung über Verzicht auf digitale Tagung in Bad Belzig

Für Anne Baaske war das Fass der Empörung damit übergelaufen. Sie blieb aus Protest gegen das offenbare Unvermögen der Verwaltung, eine Videositzung abzuhalten, der Stadtverordnetenversammlung am Montagabend fern.

„Eine Covid-Infektion ist kein Spaziergang. Verantwortung müssen alle tragen“, stellt Anne Baaske in einem Schreiben klar. Allen voran gelte das für den Bürgermeister und die Stadtverordnetenversammlung. „Nach 21 Monaten Pandemie muss endlich professionell und verantwortungsvoll gehandelt werden, weil es um Menschen und ihre Gesundheit geht“, fordert Anne Baaske.

Gleichzeitig übte die SPD-Stadtverordnete heftige Kritik an den technischen Unzulänglichkeiten in der Bad Belziger Stadtverwaltung. „Bad Belzig möchte Smart City werden, seit mehr als einem Jahr gibt es immer wieder Verlautbarungen, wie sich unsere Stadtverwaltung in Bad Belzig digital aufstellen möchte“, erklärt Anne Baaske.

Gesundheit der Menschen in Bad Belzig hat Vorrang

Doch ihr Urteil fällt ernüchternd aus: „Heute müssen wir feststellen, dass die Stadtverwaltung Bad Belzig nach 21 Monaten Pandemie und Inzidenzen von fast 400 im Landkreis Potsdam-Mittelmark nicht in der Lage ist, zum Schutz der Gesundheit der Stadtverordneten, VerwaltungsmitarbeiterInnen und interessierten BürgerInnen, hybride Sitzungen anzubieten“, scheibt sie weiter.

Dabei gehe es auch anders, so Anne Baaske. „Unsere Ausschüsse haben in den vergangenen Monaten gezeigt, dass digitale Arbeitsberatungen durchaus machbar sind.“ Bekanntermaßen tage auch der Kreistag von Potsdam-Mittelmark hybrid. „Die technischen Voraussetzungen sind insofern auch in Bad Belzig umsetzbar“, so ihr Argument.

Von Hermann M. Schröder