Für einen Teilbereich des von 16 Corona-Fällen betroffenen Übergangswohnheimes für Geflüchtete in Bad Belzig endet zum 19. August die Quarantäne-Verfügung. Dies trifft zu für einen von zwei Containerbauten, nämlich das Haus II, das für 61 Bewohner ausgelegt ist, sowie ein benachbartes Bungalowgebäude für acht Personen auf dem Gelände am Weitzgrunder Weg.

Für 67 Personen war am 4. August Quarantäne verhängt worden, nachdem zwei Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Ein Massentest ergab drei weitere positive Fälle. Daraufhin wurde am 7. August das gesamte Flüchtlingsheim unter Quarantäne gestellt.

Zweite Quarantäne endet Freitag

„Für die übrigen Bewohner endet der zweite Quarantäne-Zyklus somit also in der Nacht zum 21. August“, sagt Kai-Uwe Schwinzert, der Sprecher der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, am Dienstag der MAZ.

Insgesamt hatte es nach einem zweiten Massentest mit neun Fällen dann 16 infizierte Personen gegeben, die aus dem Heim stammen. 15 wurden in eine zentrale Isolierstation des Flüchtlingsheimes in Teltow eingewiesen. Ein Mann konnte in Bad Belzig isoliert werden.

„Einige der Betroffenen können das Quartier in Teltow nun wieder verlassen und nach Bad Belzig zurückkehren“, so Schwinzert. Im Heim sind 201 geflüchtete Menschen gemeldet. Anwesend und damit von der Quarantäne betroffen waren insgesamt 134 Personen.

Sechs aktive Fälle im Amt Brück

Nach Angaben der Kreisverwaltung gab es nach einem Anstieg in den Vortagen am Dienstag keinen neuen Corona-Fall in der Gesamt-Statistik für den Landkreis. Hier gebe es aktuell 31 aktive Fälle – einen weniger als am Vortag. Sechs davon werden allein dem Amt Brück zugeordnet.

Dort ruft die Amtsverwaltung daher aktuell verstärkt dazu auf, die Corona-Hygieneregeln einzuhalten. „Bitte halten Sie sich an die Regelungen zum Tragen eines Mund-Nasenschutzes im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel“, heißt es in Internet-Auftritten der Amtsverwaltung.

Mehr als 600 Coronafälle im Kreis

Insgesamt waren oder sind in Potsdam-Mittelmark somit 609 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Um 13 Fälle gestiegen ist die Zahl der Bewohner, die in Quarantäne geschickt wurden. Das trifft aktuell auf 41 Menschen in der Region zu.

Als genesen in Zusammenhang mit Sars-Cov-2 gelten 540 der 609 betroffenen Personen. Verstorben sind mit der Erkrankung insgesamt 43 Personen in Potsdam-Mittelmark.

