Begrüßungskomitee im Torhaus des Reiterhofes in Groß Briesen. Hier haben sich die Rauchschwalben eingerichtet und einen sicheren Ort für die Aufzucht ihres Nachwuchses gefunden. Ein anonymer Hinweis an den Naturschutzbund ( Nabu) Deutschland Regionalverband Belzig lobte den Reiterhof von Sabine Opitz-Wieben als „Schwalbenfreundliches Haus“. Stellvertretend für die Umweltschutz-Organisation übergab Janek Wähnert die Plakette „ Schwalben willkommen!“ und machte sich vor Ort selbst ein Bild.

„Die Schwalben sind schon über 20 Jahre hier“, kann Reiterhof-Besitzerin Opitz-Wieben ihm berichten. Längst haben sie ihre Lieblingsplätze gefunden und gehören zum Hofalltag. Die Betreiberin kam vor 23 Jahren aus Niedersachsen nach Groß Briesen. Aktuell sind es etwa 30 Vögel. Darunter sowohl Rauch- als auch Mehlschwalben. Die beiden Arten unterscheiden sich unter anderem durch die Art des Nestbaus.

Auszeichnung „Schwalbenfreundliches Haus“ „ Schwalben willkommen“ ist eine Auszeichnung durch den Naturschutzbundes Nabu. Bewerben können sich darum Haus- und Hofbesitzer, die die Nachbarschaft mit den Vögeln dulden oder aktiv unterstützen. Auch Hinweise durch dritte auf ein „schwalbenfreundliches Haus“ sind auf der Webseite des Nabu unter einem Link möglich. Hier finden sich auch weitere Informationen zum Schwalbenschutz und weiteres Material rund um die Tiere. Zum aktiven Schutz gehört zum Beispiel auch, Orte, wo sich Pfützen und dadurch Lehm bilden kann, im Pflaster zu belassen. Das erleichtert den Schwalben den Nestbau. Schwalben ernähren sich von Mücken, Fliegen und andere Insekten. Zusätzliches Füttern ist nicht notwendig und von Naturschützern auch nicht gewollt.

„Sie lieben das Torhaus“, hat Opitz-Wieben mit den Jahren beobachtet. Ab und an müssen die Gäste da schon mal den Kopf einziehen, wenn die flinken Schwalben im Tiefflug sind. Bisher habe es aber keine Beschwerden über zu emsiges Treiben der Zugvögel gegeben. Eher unterstreicht es den naturnahen Charakter des grünen Innenhofes.

Tier- und Umweltschutz ist der Betreiberin des Groß Briesener Reiterhofes wichtig. So bietet sie vom brandenburgischen Bauernhof auch Rindfleisch in der Direktvermarktung an. „Einen Teil davon verarbeiten wir direkt auf unserem Hof im Essensangebot weiter“, erzählt sie. Die nachhaltige und artgerechte Haltung ermöglichen es, dass die Tiere ohne Antibiotika auskommen.

Gedanklich beschäftigt sich Opitz-Wieben auch mit der Nutzung von Ausgleichsflächen auf dem Areal des Reiterhofes. Bei der Gelegenheit tauscht sie sich mit Nabu-Botschafter Wähnert über mögliche lokale Projekte aus.

„Für Schwalben ist es wichtig, dass sie genügend Baumaterial wie zum Beispiel Lehm für ihre Nester finden“, erläutert der Naturschützer. Auch die Beschaffenheit der Bausubstanz spielt eine wichtige Rolle. „Der Putz darf nicht zu glatt sein.“ Mit dem Aufkauf und der Modernisierung alter Höfe gehen den Vögeln zunehmend Quartiere verloren. Denn nicht nur an der Anwesenheit der Tiere selbst, sondern besonders auch an den Hinterlassenschaften stören sich immer mehr Hofbesitzer. „Eine Möglichkeit ist, unter dem Nestern einen Auffangschutz anzubringen“, empfiehlt Wähnert.

In Groß Briesen ist der Alltag mit den Schwalben längst eine Symbiose. Unter den Nestern sind teils Bretter angebracht, die das Koten auf den Pflasterstein verhindern. Es ist der erste Reiterhof in Deutschland, der als „Schwalbenfreundliches Haus“ ausgezeichnet wird. „Wenn Schwalben keine schlechten Erfahrungen machen, kehren sie jeden Sommer zurück“, so Wähnert.

Ein Reiterhof ist im Besonderen eine geeignete Umgebung für Schwalben, weil sie hier durch die Haltung der Pferde genügend Nahrung, wie etwa Fliegen, für ihren Nachwuchs finden.

Von Natalie Preißler