Evangelische Kirche Bad Belzig bietet Kurs zum kindlichen Glauben an

Bad Belzig

Wer ist Gott und wo wohnt er? Kann man glauben lernen? Welche Rituale passen in unseren Alltag? Und wo kann ich in meiner eigenen Biografie Spuren von Glauben und Religion entdecken? Diesen und anderen Fragen widmet sich ab November ein Kursangebot der Evangelischen Kirchengemeinde Bad Belzig. Der Kurs richtet sich an alle, die Kinder bei ihren religiösen Fragen begleiten möchten.

Eltern, Großeltern, Paten, Erzieher und Interessenten sind eingeladen, sich im Gespräch mit Pfarrerin Christiane Moldenhauer Hilfe bei der Begleitung des religiös gerichteten Wissensdurstes von Kindern zu holen. „Mit Kindern Religion entdecken“ ist an vier aufeinanderfolgenden Donnerstagen zwischen 19.15 Uhr und 21 Uhr Schwerpunkt.

Religionspädagogische Impulse

Thematisch hangelt sich die Reihe an religionspädagogischen Impulsen zur Entwicklung von Gottesbildern bei Kindern, der Auseinandersetzung mit der eigenen religiösen Biografie, kindgerechten Ritualen, Kinderbibel und anderen Büchern, Ideen zur Gestaltung des Advents und typischen religiösen Fragen von Kindern entlang. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Allein die Lust, sich mit seiner eigenen Biografie beschäftigen zu wollen.

Die Termine sind am 5., 12., 19. und 26. November 2020 im Evangelischen Gemeindehaus Bad Belzig gesetzt. Die Abende werden mit kleinen Andachten und einem Abendsegen gestaltet. Es wird um Voranmeldung bis zum 1. November gebeten.

Kontaktaufnahme und Anmeldung sind telefonisch unter (0151) 74 759 348 oder per E-Mail an moldenhauer.christiane@ekmb.de möglich. Mehr dazu auch auf www.kirche-region-belzig.de.

Von Natalie Preißler