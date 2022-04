Exkursion in Bad Belzig: Bildungsstätten und Kurwesen im Blick

Bad Belzig

Die Stadtväter und ihre Fachplaner laden zum zweiten Mal zu einem interaktiven Rundgang in Bad Belzig ein. Denn weil das Stadtentwicklungskonzept, welches bei der Erarbeitung noch von rückläufiger Einwohnerzahl ausging, soll überarbeitet werden.

Vorschläge für die Zukunft von Bad Belzig werden notiert

Ein wichtiges Kapitel wird der Bildung gewidmet, ein weiteres dem Kurwesen. Deshalb wollen Politik und Verwaltungen wissen, wie die Bürger die aktuellen Offerten einschätzen und welche Erwartungen und Vorschläge sie für die Zukunft haben.

Treff ist Mittwoch, 17 Uhr, an der Geschwister-Scholl-Grundschule. Darüber hat der Digitalisierungsbeauftragte im Rathaus, Frank Friedrich, informiert.

Dann geht es binnen zwei Stunden vorbei am Schulcampus, am Freizeit- und Erlebnisbad, am Soziokulturellen Zentrum durch den Kurpark zur Stein-Therme. zwei Stunden sollten für den Informationsaustausch auf Schusters Rappen eingeplant werden.

Von René Gaffron