Rädigke

Das Forschungsschiff „Polarstern“ ist momentan in aller Munde. Denn es hat sich im September 2019 bis auf Weiteres in der Arktis hat einfrieren lassen. Die Aufmerksamkeit ist besonders groß, weil es auch darum geht, komplexe Klimadaten aus dem ewigen Eis zu bekommen.

Wie es dort an Bord zugeht, weiß Konrad Copsch. Denn der 70-Jährige aus Bad Belzig war selbst regelmäßig an entlegenen Orten für das Potsdamer Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung auf ausgedehnte Expedition. In Wort und Bild wird er davon berichten und wie er den Kontakt zu den einstigen Kollegen hält. Der Wissenschaftler gestaltet damit zum Wochenausklang ebenso informativ wie unterhaltsam den Auftakt des Jahresprogramms in der Fläming-Bibliothek in Rädigke.

Forscher gibt Prognose ab

„Mit der Mission erhielt die Wissenschaft die Möglichkeit, die polaren Ozeane gezielt zu allen Jahreszeiten zu erforschen, was bislang ein durchaus riskantes Abenteuer gewesen ist“, heißt es in der Ankündigung. Der Forscher kann nicht nur das Spektrum der Möglichkeiten die das Schiff bietet, erklären. Sondern er kann auch schon eine Prognose geben, was die Ergebnisse für die Zukunft der Erde zu bedeuten haben.

Der Polarforscher Conrad Kopsch, hier in seinem Garten in Bad Belzig, kennt sich aus mit Eis und Schnee. Quelle: Danilo Hafer

Zu guter letzt kann Conrad Kopsch berichten, wie man auch bei minus 20 Grad Celsius ins Schwitzen kommt und dass selbst der –hier freilich trotzdem vermisste –Schnee nicht mehr so schön rein und weiß ist, wie er scheint.

Vortrag mit Conrad Kosch am Freitag, 19 Uhr, in der Fläming-Bibliothek/Gasthof Rädigke. Eintritt: 5 Euro.

Von René Gaffron