Expertenrat für Unternehmer zwischen Havel und Fläming

Bad Belzig

Der monatliche Beratertag für Unternehmen ist vermutlich nötiger denn je. Er findet am 26. Januar von 13 Uhr an statt. Über das Technologie- und Gründerzentrum in Bad Belzig wird das Angebot unterbreitet – bis auf weiteres digital.

Unternehmer und solche, die es werden wollen, können sich über Zuschüsse, zinsgünstige Darlehen, Bürgschaften oder Förderprogramme informieren. Auch Fragen zu Arbeitsfördermaßnahmen können besprochen werden. Mit dabei sind unter anderem der Landkreis, die Investitionsbank des Landes, die Zukunfts-Agentur Brandenburg, die Industrie- und Handelskammer Potsdam und die Agentur für Arbeit.

Die Beratungen sind kostenlos. Sie wird per Internetschalte realisiert. Die Vermittlung von Terminen erfolgt per E-Mail: mandy.grosse@tgz.pm.

Von René Gaffron