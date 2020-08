Bad Belzig

Auch die Quarantäne ist Teil der Integration in die Gesellschaft. Den Umgang mit den Folgen der Covid-19-Pandemie üben Einheimische wie Geflüchtete gleichermaßen. Diese Botschaft wurde den Bewohnern des Übergangswohnheims in Bad Belzig am Freitagvormittag vom Kriseninterventionsteam übermittelt. Es besteht aus einer Ärztin sowie sozialpsychologischen Betreuern, die zugleich als Dolmetscher tätig sind.

Sie unterstützen die Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, die für den Betrieb der Gemeinschaftsunterkünfte verantwortlich zeichnet. Im Weitzgrunder Weg steht das zweite Quarantäne-Wochenende vor der Tür. Die 201 Bewohner der Einrichtung dürfen bis voraussichtlich 23. August die Anlage nicht verlassen, nachdem vor zwei Wochen die ersten positiv auf Corona getestet wurden. Im Ergebnis der Massenuntersuchung wurden insgesamt 16 Personen separiert und in die Isolierunterkunft nach Teltow gebracht.

Amtsärztin begründet Isolation

Am vergangenen Sonntag war die Lage zeitweise eskaliert, als ein Betroffener gegen den Widerstand von Mitbewohnern dorthin überführt werden sollte. „Das aber ist unumgänglich, wenn wir die Lage in den Griff kriegen wollen“, sagte Karen Brinkmann, Leiterin des Gesundheitsamtes in der Sitzung des Fachausschusses am Donnerstag.

Amtsärztin Karin Brinkmann, Leiterin des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Potsdam-Mittelmark, hält ihren Bericht zur Corona-Lage im Fachausschuss. Quelle: René Gaffron

„Wir klären auf, dass es sich bei den Maßnahmen nicht um Willkür handelt“, bekräftigt auch die Medizinerin im Beratungsteam, „und teilen mit, dass die Gefahr der Infektion gerade laut aktueller Statistik wieder steigt –für alle.“ Dessen ungeachtet schätzt sie ein, dass das Areal –anders als in anderen Unterkünften – noch Freiräume und Möglichkeiten bietet, auf Abstand zu gehen.

Lob für Betreuer

Mithin wird im Ausschuss wie vor Ort das Engagement der Betreuer vom Verein Soziale Arbeit Mittelmark gelobt. Die fünf Kollegen sind negativ auf Covid-19 getestet, heißt es. „Wegen der Anforderungen auf Arbeit stellen sie momentan Begegnungen im Familien- und Freundeskreis zurück“, erklärt Geschäftsführer Fabian Gunkel.

Ein Gastronom aus der Region liefert Mittag- und Abendessen sowie ausreichend Wasser. Denn gerade für die 150 Männer in den Wohncontainern ist die aktuelle Hitzeperiode eine echte Belastung. Darüber hinaus können sich die Geflüchteten auch des Engagements von Privaten gewiss sein und bei Bedarf auch selbst Essen kochen.

Insbesondere die Mitstreiter aus dem Infocafé „Der Winkel“ erledigen persönliche Einkäufe. „Das Spektrum der Anliegen reicht von der Einlösung von Apothekenrezepten bis zum Zigarettenkauf“, erklärt Thomas Schulz als Leiter des Kleinen Krisenstabes.

Verein spendet Lebensmittel

Eingereiht hat sich auch der Verein für Arbeit und Leben, der eine Lebensmittelausgabe für sozial Bedürftige am Busbahnhof betreibt. Am Donnerstag übergaben deren Mitarbeiter den Bewohnern der Gemeinschaftseinrichtung eine umfangreiche Spende mit Obst und Gemüse sowie mit wichtigen Grundnahrungsmitteln, die dankbar entgegengenommen wurden. „Durch die Unterstützung der Aktion Mensch und eingebettet ins Netzwerk „We kick Corona“ ist es uns möglich unbürokratisch Soforthilfe zu leisten“, sagt Vereinsgeschäftsführerin Jutta Gehrke. Gleichwohl hofft auch sie wiederum auf langfristige Unterstützung.

