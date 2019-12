Fachkräfte beraten den Sozialausschuss

Bad Belzig

Der städtische Sozialausschuss gewinnt an Kompetenz. Denn das Fachkräfteteam Soziales für Bad Belzig wird in Zukunft einen Sitz mit beratender Stimme in dem Gremium haben. Das ist ein Novum.

Das Mandat wird von Beatrix Lichter-Spatzier wahrgenommen. Die Leiterin der Tagesstätte des Kinderfördervereins „Wir“ im Weitzgrunder Weg ist Sprecherin der Interessengemeinschaft. Nötigenfalls kann sie von Jan Schneider vom Christlichen Verein junger Menschen (CVJM) vertreten werden.

Das Fachkräfteteam vereint nicht weniger als 13 Kollegen, die im weitesten Sinne Sozialarbeit leisten. Wahlweise in der Stadt- und Kreisverwaltung, aber auch in den Familienzentren, Einrichtungen der Kinderbetreuung und in den Schulen sowie bei den Trägern der Freizeit- und Beratungsangebote. „Ziel unseres regelmäßigen Austausches ist die Verbesserung von Lebensperspektiven von Kindern, Jugendlichen und Familien in Bad Belzig; indem Vernetzung un Kooperation zum Tragen kommen“, erklärte Koordinatorin Tina Wawrzyniak den Stadtvätern bei der Vorstellung der Runde.

Direkter Draht zu Stadtvätern

Wie es heißt, kommt sie alle sechs bis acht Wochen zusammen. Momentan ist sie selbst noch mit Bedarfsermittlung befasst, heißt es. Mit der daraus resultierenden Expertise wollen die Fachleute den Stadtvätern direkt sagen, wo es Probleme zu lösen gilt.

Damit die Arbeit des Fachkräfteteams auch für die Bürger greifbar wird, hat es sich praktisch der Belebung der Initiative „ Bad Belzig spielt“ gewidmet. Sie ging Ende September nach vierjähriger Unterbrechung im Seniorenwohnpark Klinkengrund wieder über die Bühne.

Von René Gaffron