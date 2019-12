Bad Belzig

Wer hat eigentlich Anspruch auf Elternzeit? Wie beantragt man Bafög? Und welche Hilfestellungen gibt es für Menschen mit Behinderung? Das alles sind Fragen, die sich viele Familien im Laufe der Zeit stellen. Antworten liefert der neue Familienwegweiser des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Ab sofort liegt die 100 Seiten starke Broschüre in Familienzentren sowie in den Verwaltungen der Region aus.

In dem jährlich erscheinenden Heft informiert der Landkreis über eine große Bandbreite von Familien- und Sozialthemen. Dazu zählen neben den Kapiteln „Eltern werden“ und „Eltern sein“ auch Gesundheit, Bildung und Leben im Alter. Die Broschüre bietet außerdem einen detaillierten Überblick über Beratungsangebote und Anlaufstellen in der Region von Familienbildung bis Suchtberatung.

Viele Herausforderungen für Familien

„In einer sich stetig wandelnden Gesellschaft mit immer wieder neuen Herausforderungen haben Familienfreundlichkeit und Bürgernähe eine wichtige Bedeutung“, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes Bad Belzig. Diese Herausforderungen reichen demnach von neuen Familienbildern, der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu der Überalterung der Gesellschaft.

Der Familienwegweiser soll Familien generationsübergreifend als „verlässlicher Begleiter“ an die Hand geben werden. Zu finden ist die Broschüre ab sofort online sowie in den Standorten der Kreisverwaltung in Bad Belzig, Werder, Teltow und Brandenburg an der Havel.

Von MAZ