Niemegk

Wer viel liest, freut sich über einen Leseknochen –oder zwei. Denn er kann sowohl als Nackenkissen genutzt oder als Buch- oder Tablet-Halter genutzt werden. Im Design lassen sie sich individuell gestalten. Wie es geht, erfahren die Teilnehmer der Schneiderwerkstatt mit Anita Haase. Für Mittwoch, 18.30 bis 21 Uhr, wird dazu ins Familienzentrum Niemegk eingeladen. Nähmaschinen und Zubehör sind vorhanden, so dass regelmäßig Projekte umgesetzt werden können.. Unkostenbeitrag: 2 Euro plus Materialien.

Am Donnerstag, 16 bis 18 Uhr, ist dann Treff im Wollcafé. Nähen und Plaudern latet das Angebot von Mara Kroll. Es wird um Anmeldung gebeten.

Steine bemalen lautet das Kreativangebot für Mittwoch, 14 Uhr, im Stadtteiltreff „Klinke 1“. Die Betreuer vom Trollberg-Treff kommen dazu ins Wohngebiet Klinkengrund in Bad Belzig herüber. Bereits am Dienstag, 16 bis 18 Uhr, hat die Töpferei in der Brücker Landstraße 1, geöffnet. Donnerstag, 13.30 bis 15 Uhr, findet dort das Erzählcafé mit Gedächtnistraing statt.

Das Familienzentrum lädt zum Schwangerenfrühstück ein. Treff mit Hebamme Mara Ebinger ist am Mittwoch, 10 Uhr, in der Einrichtung am Goetheplatz. Die Kreativ-Beschäftigungen sollen im September wieder starten.

Von René Gaffron