Familienzentrum Bad Belzig lehrt Erste Hilfe am Kind

Bad Belzig/Niemegk

Wenn die Kleinen leiden, muss die Erste Hilfe mitunter speziell sein. Darauf gehen die Arbeiterwohlfahrt-Familienzentren Bad Belzig und Niemegk am Wochenende ein. Das Vier-Stunden-Seminar findet online statt. Beginn ist am Sonnabend, 10 Uhr. Eine begrenzte Kapazität kann direkt in der Begegnungsstätte „Trollberg“ in Bad Belzig realisiert werden. Darauf hat Corinna Reinbach hingewiesen. Das Angebot ist kostenlos.

Als Referentin wurde die Kinderkrankenschwester Britta Franke gewonnen. Sie erklärt, wie akute Gefahr erkannt werden und Hilfe geleistet werden kann bei Atemnotständen, Bewusstlosigkeit, Schockfieber, Blutungen und Zeckenbissen. Sie gibt auch Tipps als Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Theorie und Praxis sind nicht nur für Eltern und Großeltern, sondern auch andere interessierte Betreuer von Bedeutung.

Anmeldung im Familienzentrum Bad Belzig unter der 033841/38 78 43.

Von MAZ