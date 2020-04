Bad Belzig

Von Montag an fahren die Busse zwischen Havel und Fläming wieder nach dem üblichen Schuljahresfahrplan. Regiobus Potsdam-Mittelmark und seine Partner wollen demnach verlässlich für die Fahrgäste zwischen Havel und Fläming da sein. Entsprechend wird gebeten, die Verhaltensregeln einzuhalten. Die Unternehmen ihrerseits haben unter anderem zusätzliche Reinigungen der Busse angekündigt.

Zudem gibt es Veränderung nach dem Ende von Bauarbeiten. So entfällt nach dem Ende der Bauarbeiten in der Lehniner Ortsmitte die Umleitung der Plus-Bus-Linie 580 und 553. Infolge dessen sind auf der Linie 580 die früheren Abfahrtszeiten zwischen Lehnin und Bad Belzig zu beachten. Die Haltestelle Belziger Str. wird wieder von der Linie 553 bedient. Zur besseren Realisierung der Anschlüsse zum Stadtverkehr Brandenburg startet die erste Fahrt der Linie 581 vier Minuten früher (4.0 Uhr ab Bad Belzig, Am Betriebshof).

Baustelle in Treuenbrietzen ist passé

Nach dem Ende des B-2-Ausbaus in Treuenbrietzen wird die Haltestelle am Berliner Dreieck wieder bedient. Damit kommt es dort zu geänderten Abfahrtszeiten. Kleine Anpassungen am Wochenende führen zu geringfügigen Fahrtzeitveränderungen des Bürgerbusses im Raum Niemegk. Die Fahrten der Linie 586 werden zudem bis Robert-Koch-Grundschule verlängert.

Nicht auf Tour gehen die Saisonlinien. Der Burgenbus im Hohern Fläming (Linie 572), die Beetzseeroute (Linie 569 nach Radewege/ Päwesin) und der Schwielowseebus (Linie 607) von Potsdam über Werder/ Havel nach Caputh pausieren vorerst

