Bad Belzig

Spontanes umplanen und -bauen erweist sich bei der Errichtung eines Hauptstadtflughafens heutzutage als schier unmöglich. Beim Aufbau des Rathauses in Bad Belzig standen stetig Änderungen auf der Agenda. Immerhin begann der Bau 1988 schon vor der politischen Wende. Am 1. Mai 1991 wurde Einweihung gefeiert. Der Tag ist vielen noch in Erinnerung.

Zur Galerie Impressionen vom Bau und den Feierrlichkeiten am 1. Mai 1991

Das alte Rathaus war in der Nacht vom 16. zum 17. Juni 1972 nach einer Feier von Verwaltungsmitarbeitern abgebrannt. Es wurde nach den Löscharbeiten abgerissen. Danach mussten die Mitarbeiter des Rates der Kreisstadt zuerst mit Behelfsunterkünften auf der Burg Eisenhardt, dann in Baracken an der Bahnhofstraße vorlieb nehmen.

Aufbau unter Tarnnamen

Die Genehmigung für einen Neubau war wegen eines Ministerratsbeschlusses, der den Bau von Verwaltungsgebäuden untersagte, nicht erteilt werden. Später konnten doch noch Bürgermeister Werner Ernicke und der Vorsitzende des Rates des Kreises, Joachim Drese, mit Rückhalt des Vorsitzenden des Rates Bezirkes Potsdam, Herbert Tzschoppe, das Vorhaben auf den Weg bringen. Es trug den Tarnnamen Mehrzweckgebäude und wurde praktisch totgeschwiegen. Obwohl die Bauarbeiten augenscheinlich gut vorangingen.

Der ehemalige Bauamtsleiter von Bad Belzig Christoph Grund. Ende der 80er hat er das neue Rathaus als Mehrzweckbau mit geplant. Quelle: Rene Gaffron

„1986 haben wir mit der Projektierung nach alten Vorlagen begonnen“, erinnert sich Christoph Grund – damals noch beim VEB (K) Bau. Später zog er als Leiter der Bauverwaltung ein und prägte die Restaurierung der historischen Altstadt. „Unter heutigen Bedingungen wären gewiss das 2-Tonnen-Gewölbe und das Kreuzgewölbe erhalten worden“, sagt der langjährige Vizebürgermeister. Den Ratskeller, der in Belzig hauptsächlich ein Kohlenlager gewesen ist, zu bewahren, hätte seinerzeit noch zu viel Aufwand bedeutet.

Firmen geben ihr Wort

Es gilt als großes Verdienst von Peter Kiep (SPD), der nach der Kommunalwahl im Mai 1990 zum Bürgermeister gekürt wurde, dass der Bau zu Ende gebracht wurde. Er schwor die mehr als 20 zumeist noch genossenschaftlich organisierten Handwerksbetriebe, darauf ein, die sogenannten Kommunalverträge weiter zu erfüllen, obwohl viele der Chefs nicht wussten, ob und wie die freie Marktwirtschaft funktioniert.

„Gleichwohl vertrauten sie dem Stadtoberhaupt, dass es die seinerzeit gewaltige Summe von schlussendlich 2,2 Millionen D-Mark aufbringen wird“, erinnert sich Frank Friedrich, der damals wie heute zur Verwaltungsspitze zählt. Immerhin: Material gab es jetzt in großer Menge und Vielfalt.

Kohle-Heizung war vorgesehen

Während dessen eröffneten sich neue Möglichkeiten. Statt Kohle konnte nun mit Öl geheizt werden. Ein Tank wurde auf dem Hof aufgestellt, inzwischen wird Erdgas genutzt. Im Treppenhaus mussten kurzfristig Brandschutztüren montiert und in den Sanitärräumen noch eine Lüftung nachgerüstet werden. Dass sogar noch eine Innenarchitektin ihre Impulse mit geben konnte, war seinerzeit ein Novum.

Endphase des Rathausbaus in Belzig 1991. Der Turm war zuerst nicht vorgesehen. Quelle: Atelier Straubel

Das Rathaus ist – ungeachtet der eigentlich 500 Jahre währenden Historie – vor allem den Ansichten aus den 20er-Jahren nachempfunden worden. „Es ist zwei Meter breiter und hat ein Fenster mehr“, erklärt Christoph Grund. Um ein Haar hätte das Haus keinen Turm besessen. „Geplant war erst lediglich der Ansatz für eine Haube“, bestätigt Christoph Grund. Doch dank der Firma Günter Kahlbau aus Potsdam, die das Kupferdach im Frühjahr 1991 aufbrachte, leuchtet die Rathausspitze seit 30 Jahren rötlich in der Silhouette, wenn die Sonne über dem Hohen Fläming scheint.

Am 1. Mai 1991 ist das neue Rathaus in Belzig eingeweiht worden. Bürgermeister Peter Kiep (SPD) und Ministerpräsidente Manfred Stolpe (SPD) trotzten beim Festakt dem Regen. Tausende Einheimische un Gäste wohnten dem Anlass bei. Quelle: Privat

Am Tag der Einweihung regnete es allerdings. Doch ließen sich die Belziger und ihre Gäste nicht davon aufhalten und wohnten dem feierlichen Zeremoniell bei. Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD) war Ehrengast der Schlüsselübergabe, die in ein großes Volksfest mit mehreren Tausend Besuchern eingebettet war.

Von René Gaffron