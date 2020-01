Fatima Al Saaede aus Syrien ist Schulsozialarbeiterin

Bad Belzig

Am Schulstandort am Weitzgrunder Weg in Bad Belzig arbeitet eine Schulsozialarbeiterin aus Syrien. Seit acht Wochen kümmert sich die studierte Soziologin Fatima Al Saaede um die großen und kleinen Nöte der Kinder und Jugendlichen. Angestellt ist sie beim Diakonischen Werk Potsdam-Mittelmark und zuständig für die Geschwister-Scholl-Grundschule und die Krause-Tschetschog-Oberschule. Zusammen mit zwei weiteren Schulsozialarbeitern bildet die 34-Jährige ein Dreier-Team.

Mitte November hat Fatima Al Saaede ihre 20-Stunden-Stelle angetreten. Allein an der Geschwister-Scholl-Grundschule mit 450 Schülern unterrichten die Lehrer 86 Jungen und Mädchen, die einen Migrationshintergrund haben. Von diesen stammen 39 Kinder aus Syrien.

Kein Dolmetscher mehr nötig

„Es ist eine schöne Sache, weil wir viele Kinder mit Migrationshintergrund haben“, sagt Schulleiterin Ines Michaelis. „Für Elterngespräche haben wir oft erst Dolmetscher organisieren müssen. Bis dann Gespräche zustande gekommen sind, ist viel Zeit ins Land gegangen. Da haben wir jetzt natürlich den kurzen Weg.“

In der Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig. Dort arbeitet Fatima Al Saaede. Quelle: Thomas Wachs

Ein weiterer Pluspunkt der Zusammenarbeit mit Fatima Al Saaede sei deren Möglichkeit als Mittlerin: „Wenn jemand in der Kultur aufgewachsen ist, kann er anderen gut verständlich machen, was hier üblich ist. Das wird von den Eltern dann auch noch einmal anders angenommen“, sagt Ines Michaelis. „Für die Kinder ist es schön, weil sie ihre Sorgen loswerden können.“ Weihnachten etwa „ist für uns hier an der Schule ein Höhepunkt, aber für viele syrische Kinder ist es keine Tradition. Dann berichten die deutschen Kinder von ihren Weihnachtsfesten und die anderen sitzen daneben.“ So könne Fatima Al Saaede auch für gegenseitiges Verständnis sorgen.

Idee beim Bewerbungsgespräch

Genau diese Idee kam Kathleen Berger, der Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Potsdam-Mittelmark, als ihr im Bewerbungsgespräch die junge Frau aus Syrien gegenüber saß. Auch sonst war sie angetan von Fatima Al Saaede: „Es war sofort eine Offenheit und Sympathie da. In Syrien war sie ebenfalls als Schulsozialarbeiterin tätig. Die Aufgaben und Themen ähneln sich sehr mit denen hier“, sagt Kathleen Berger. „Da geht es um Freundschaft, erste Liebe, Streit im Elternhaus, alle zwischenmenschlichen Themen, die die Kinder beschäftigen.“

Kathleen Berger (l.), Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Potsdam-Mittelmark, und die Soziologin und Schulsozialarbeiterin Fatima Al Saaede in der Bad Belziger Geschwister-Scholl-Grundschule. Quelle: Marion von Imhoff

Geboren und aufgewachsen ist Fatima Al Saaede in Daraa. In Damaskus studierte sie Soziologie und hat bereits in dem Beruf in ihrer Heimat gearbeitet. 2016 folgte sie ihrem Mann, der zuvor nach Deutschland geflohen war. Das Paar hat vier Kinder, von denen zwei ebenfalls auf die Geschwister-Scholl-Grundschule und eines auf die benachbarte Oberschule geht. Ein viertes Kind ist bei der Tagesmutter, wenn seine Mutter am Schulstandort arbeitet.

Fremdenfeindliche Worte unter Schülern

Hin und wieder muss Fatima Al Saaede auch Trost spenden, wenn ausländische Kinder gehänselt werden mit Worten wie: „Warum bist du überhaupt hier, wann gehst du endlich zurück?“ Denn auch das erleben die Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund ab und an.

„Die ersten zwei Wochen waren etwas schwer für mich, weil es so viel Neues gibt“, sagt Fatima Al Saaede im Rückblick auf ihren Start im Herbst. Mittlerweile ist sie längst angekommen. „Jetzt kann ich die Lehrer auch im Unterricht begleiten und beobachte das Verhalten der Kinder und kann diese unterstützen.“ Dass sie ein Kopftuch trägt, ist dabei kein Thema bei den Schülern.

Noch kein Büro

Auch für die deutschen Schüler ist die Frau aus Syrien natürlich als Sozialarbeiterin da. Als schwierig erweist sich noch, dass Fatima Al Saaede noch kein eigenes Büro hat. Sie hat ihren Tisch in der Bibliothek in der Gesamtschule aufgestellt. Vertrauliche Gespräche in einem geschützten Raum sind so nur schwierig möglich. Die beiden anderen Schulsozialarbeiter haben bereits Büros.

Oft erlebt sie auch den Schülern und Eltern als erste Reaktion überraschte Gesichter, dass ein Flüchtling als Schulsozialarbeiterin arbeitet. Mit den Kindern und Eltern, sie macht auch manchen Hausbesuch, spricht Fatima Al Saaede auf Deutsch. Nur wenn die Eltern noch Sprachprobleme haben, wechselt sie ins Arabische.

„Ich habe viele Ideen, was ich alles machen möchte“, auch Kunstprojekte will sie starten gemeinsam mit den Schülern. Sechs Jahre hat Fatima Al Saaede in Syrien an einer Schule auch Kunst unterrichtet. Ihr Ehemann ist in Syrien Sportlehrer gewesen. Nun hofft die Familie, dass auch er bald wieder als Pädagoge arbeiten kann.

Von Marion von Imhoff