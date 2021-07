Ferien im Hohen Fläming – Erlebnisse in der Natur

Niemegk

Die fünfte Woche der Sommerferien im Hohen Fläming bietet nochmals Gelegenheit zu kreativen Aktivitäten. Das versprechen jedenfalls die Veranstalter diesmal wörtlich.

Im Familienzentrum am Fuß des Niemegker Wasserturms wurden am Montag von 15 bis 17 Uhr nicht nur Sport und Spiel im Freien angeboten, sondern es werden auch Windspiele gebastelt. Für Donnerstag, 11 Uhr, ist eine tierische Begegnung im Planetal geplant. An der Seite von Naturpädagogin Yvette von Gierke und ihren Eseln lässt sich die Natur erkunden und der Alltag vergessen. Für Sonnabend, 9 bis 13 Uhr, sind ebenfalls Abenteuerspiele im Wald versprochen.

Anmeldung beim Familienzentrum Niemegk: 0160/ 298 78 63.

Das Familienzentrum Bad Belzig veranstaltet am Dienstag, 14 bis 16 Uhr, einen Treff im Wohngebiet Klinkengrund (bei Regen im Trollberg-Domizil an der Brücker Landstraße). Traumfänger sollen hergestellt werden. Freitag, 10.15 Uhr, startet am Fläming-Bahnhof Bad Belzig die Exkursion in den Tierpark Dessau.

Britt Muschert geht Sonnabend, 14 Uhr, vom Naturparkzentrum in Raben aus auf Tour und lädt Groß und Klein dazu ein. Die Kräuterexpertin aus Dahnsdorf stellt bei einer dreistündigen Führung verschiedene Pflanzen am Wegesrand vor. Die Teilnehmer werden Wildkräuter und Blüten wie das Labkraut sammeln, um daraus im Anschluss daraus duftende Naturkosmetik anzufertigen.

Anmeldungen nimmt das Naturparkzentrum Raben 033848/60004 entgegen.

Von René Gaffron