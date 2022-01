Die nach der Insolvenz der Stadtwerke Bad Belzig GmbH geradezu explodierten Preise für Fernwärme bringen viele Mieter in Existenznöte. Die Kreisverwaltung von Potsdam-Mittelmark bietet Beratung an.

Eine Frau dreht am Thermostat einer Heizung. Viele Mieter in Bad Belzig müssen jetzt deutlich mehr für Fernwärme zahlen. Die von Bernd Schade geleitete Sozialverwaltung von Potsdam-Mittelmark bietet Beratung für Betroffene an. Quelle: Hauke-Christian Dittrich/DPA; T. Wachs