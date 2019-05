Bad Belzig

Die Ode an die Freude ist einst als Trinklied von Friedrich Schiller verfasst worden. Das hat Dieter Halbach vom Respekt-Verein recherchiert. Heutzutage stellt sie freilich die inoffizielle Europa-Hymne dar und wird damit zuweilen ein Politikum. Deshalb haben nicht weniger als vier Chöre aus Bad Belzig das von Ludwig von Beethoven vertonte Lied angestimmt und damit Frohsinn verbreitet.

Den Anlass bot das Fest „Wir in Europa“ am Sonnabendmittag in Bad Belzig. Mehrere hundert Besucher haben sich dazu im Zentrum der historischen Altstadt eingefunden und sich auf den Wahltag eingestimmt. Erster Höhepunkt auf dem Marktplatz war der gemeinsame Auftritt von Gemischtem Chor, Burgchor, Zegg-Chor und dem Ensemble „Einklang“. Sie intonierten „Freude schöner Götterfunken“ – inklusive einer aktuellen Textfassung „Frieden, Freiheit, Menschenrechte ...“ von Dorothea Müller – sowie das Volksied „Die Gedanken sind frei“.

Saxofonist stimmt an

„Bei dem Ereignis dabei zu sein, war natürlich Ehrensache“, sagt Anke Bolz. Alle Chöre hätten vorher für sich geprobt und nach nur einem Einsingen miteinander schon ein schönes Hörerlebnis geliefert, befand die in Potsdam lebende Musikpädagogin. Sie hatte die künstlerische Leitung übernommen. Angestimmt wurde der Auftritt zunächst von Ludger Rother mit dem Saxophon.

Mit Bedacht war das Motto „Wir in Europa“ gewählt worden, berichtet Dieter Halbach. So konnten vor Ort tätige politische Parteien, Vereine und Initiativen für sich und ihre Ziele werben. „Es gibt ja ein breites Spektrum und Aufgeschlossenheit gegenüber den Mitbewerbern“, hat der freiberufliche Journalist beobachtet.

Wahlwerbung kompakt

Die Gelegenheit zur Wahlwerbung ist 20 Stunden vor dem Urnengang nochmals in aller Vielzahl und Vielfalt genutzt worden. Nicht nur mit der Resonanz zeigte sich der Organisator also zufrieden, sondern auch über den Austausch, den zahlreiche Politiker und Aktivisten nochmals pflegten.

Das Fläming Kitchen trug seinen Anteil bei. Unter Anleitung des in Weitzgrund lebenden Niederländers Wam Kat wurde vegane Kost nach Rezepten aus der internationalen Küche offeriert.

Liberaler im Schottenrock

Besonders originell kam Joachim Ulf Zedow daher. Der stellvertretende Vorsitzende des FDP-Ortsverbandes „Hoher Fläming“ trug nämlich einen Schottenrock. Den Kilt hatte ihm seine Nichte einst mitgebracht, die längere Zeit auf der Insel als Lehrerin tätig gewesen sei. Ausdrücklich betonte der Liberale aus Mörz die pro-europäische Haltung der meisten Schotten im Brexit-Debakel der Briten.

Griechin mit kritischem Blick

Zisula Cordaches, seit 23 Jahren Bad Belzigerin mit griechischer Staatsbürgerschaft schüttete einen Wermutstropfen in den Becher der Freude. Sie bedauerte, dass „Wir in Europa“ vor allem ein Fest der überzeugten Europäer aus dem Hohen Fläming gewesen sei. Gerade wer an der guten Sache zweifele, hätte sich noch den Argumenten stellen können, findet die 71-Jährige. Sie hofft, dass der Kontinent nicht für weitere Abgrenzung, sondern für Solidarität abstimmt. Selbst hat Zisula Cordaches ihre Wahl per Brief schon getroffen, wie sie verraten hat.

Von René Gaffron