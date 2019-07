Bad Belzig

Die Bricciuskirche in Bad Belzig feierte am Wochenende ihren 400. Geburtstag mit einem Festgottesdienst. Zumindest gilt ihr Alter für den heutigen Namen „ St. Briccius“, den sie im Juli 1619 erhielt. Vermutlich ist sie jedoch noch viel älter – denn schon im Jahr 997 wird auf dem heutigen Gelände etwas Ähnliches wie eine Burg erwähnt.

Um 1200 hat es dann wohl auch schon eine Kirche auf dem Hügel gegeben. Sie gehörte zu dem damals eigenständigen Dorf Sandberg. Bekannt ist, dass 1361 von den damaligen Adligen Kuno und Rudolf von Oppen ein Altar zu Ehren der Jungfrau Maria gestiftet wurde. Im 15. Jahrhundert wurde dann der Kirchturm errichtet und die Burg erweitert.

Kindergrab unter der Kirche entdeckt

Auf ihr hatte Martin Luther eine Zeit lang sein Arbeitszimmer. „Auch damals gab es also schon Co-Working-Spaces“, schmunzelt Pfarrerin Christiane Moldenhauer in ihrer Predigt. Zur Kirche gehört auch ein kleiner Friedhof. Als Begräbnisstätte diente der Ort jedoch schon viel länger.

Bei den zuletzt durchgeführten Restaurierungsarbeiten wurde auch ein neuer Stromanschluss gelegt. Mit moderner Technik wurde das Kabel sozusagen unter der Erde durchgeschossen. Dabei stieß man auf ein Kindergrab unter der Kirche, auf dem das Gebäude errichtet wurde. Das bedeutet, dass man den Berg bereits im 10. und 11. Jahrhundert als Begräbnisstätte genutzt hat.

Bruder Erasmus Kruse. Quelle: Eva Loth

Auch heute gefällt vielen die Anlage, da nicht alles in Reih und Glied angeordnet ist und Platz für Individualität bleibt. Bewusst werden Bäume erhalten, im Frühjahr kann man großflächig Frühlingsblüher, wie die Blausternchen bewundern. „Im Moment macht uns allerdings Mutter Natur einen Strich durch die Rechnung“, so Bruder Erasmus Kruse, der seinen Geburtsnamen Thomas vor Jahren abgelegt hat.

„Es war und ist einfach zu trocken und viele Bäume leiden oder sind schon vertrocknet.“ Kein Wunder, denn bei der expliziten Lage läuft das Regenwasser natürlich den Berg herunter. Trotzdem wir alles zum Erhalt des Friedhofs getan – und wer möchte, kann sich gern an diesem besonderen Ort beerdigen lassen.

Die Bricciuskirche ist bereits 400 Jahre alt. Das ist mit einem Festgottesdienst gefeiert worden. Quelle: Eva Loth

In den vergangenen Jahren hat sich in und um die kleine Kirche viel verändert. Mit Fördermitteln und Spenden konnte sie innen fast vollständig restauriert werden. Dafür zeigt sich der Förderverein „Bonte-Friedheim-Lochow“ verantwortlich, der derzeit aus 14 Mitgliedern besteht. Dieser wurde 2014 gegründet und ist aus dem Freundeskreis der Kirche Lübnitz hervorgegangen.

Professor Bonte-Friedheim hatte seiner Mutter, der letzten Gutsherrin vor dem Krieg in Lübnitz, versprochen: „Zu deinem 100. Geburtstag ist die Kirche saniert.“ Er trat an den Ort und die Kirchengemeinde heran und so verwandelte sich die Lübnitzer Kirche wieder in ein kleines Schmuckstück. Diese Aktion inspirierte den Professor. Er wollte mehr für den Erhalt der Kirchen in der Region tun.

Elektrisches Läutwerk seit Sanierung

Die Bricciuskirche war das erste große Projekt des später gegründeten Vereins. Da sich die Förderungen nur auf den Sprengel Bad Belzig beziehen, kann auch nur an diesen Kirchen etwas gemacht werden. An der Bricciuskirche wurden Dächer und Außenhaut, die komplette Beleuchtung, das Gestühl und die Orgel saniert. Auch an die Decke mit ihrem floralen Muster musste noch einmal Hand angelegt werden.

Seit der Restaurierung verfügt die Kirche zudem über ein elektrisches Läutwerk. Der Weg zur Kirche wurde instand gesetzt, so dass er nun auch bedenkenlos mit Rollstuhl oder Rollator befahrbar ist. Bei starkem Regen kamen dort immer wieder die Grundmauern alter Grabanlagen zum Vorschein und wurden zu Stolperfallen. Insgesamt sind 440.000 Euro in die Sanierung geflossen.

Als nächstes sollen in der Bricciuskirche Kanzel und Altar restauriert werden. Quelle: Eva Loth

Die nächsten Pläne sind die Restaurierung von Kanzel und Altar. Diese stammen aus den Jahren nach 1636. Damals wurde sowohl Bad Belzig als auch die Kirche während des Dreißigjährigen Krieges zerstört und danach wieder aufgebaut. Der Verein hofft, mit den Arbeiten bis Ende 2020 fertig zu sein. Dazu bedarf es jedoch erst einmal ausreichender finanzieller Mittel. „Jeder Cent, der in den Opferstock gesteckt wird, kann uns helfen“, sagt Bruder Erasmus.

Bleibt die Frage offen, wer denn nun Namensgeber der Kirche ist. Pfarrerin Christiane Moldenhauer stellte drei Möglichkeiten vor. Als das Gotteshaus nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg wieder aufgebaut wurde, hieß sie noch „Heiliger Geist Kirche“.

Bei der Jubiläumsfeier durfte natürlich auch ein reich gedecktes Büffet nicht fehlen. Quelle: Eva Loth

Eine Variante sei, dass der Name auf den Heiligen Briccius von Tours, einem Nachfolger des Heiligen Martin, zurückgehe. Es heißt, er wuchs als Waisenkind in einem Kloster auf, war ein begabter Student – aber hatte eher weltliche Ansichten und stiftete schon mal Unruhe.

Als Martin dann allerdings prophezeite, dass Briccius sein Nachfolger als Bischof werden und dabei aber viele Schwierigkeiten haben würde, wurde er gedrängt, den Unruhestifter wegzuschicken. Doch Martin erwiderte: „Wenn Jesus sich mit Judas abfinden konnte, dann kann ich mich sicher mit Briccius abfinden.“

Nach Martins Tod wurde Briccius tatsächlich Bischof. Jedoch passte seine Einstellung vielen nicht. Außerdem wurde er bezichtigt, eine Nonne geschwängert zu haben. Er stellte sich einem Gottesurteil, indem er in seinem Mantel glühende Kohlen zum Grab des Heiligen Martin trug. Sein Mantel war unbeschädigt, aber seine Leute glaubten ihm nicht und er musste Tours verlassen, weil er sonst von ihnen gesteinigt worden wäre.

Die zweite, aber unwahrscheinlichste Theorie sei, dass der Name auf den eines dänischen Prinzen zurückgehe, der Wunder vollbracht haben soll.

Eine dagegen plausiblere Möglichkeit sei, dass die Kirche dem flämischen Heiligen Briccius von Esch gewidmet wurde. Dieser wurde im 7. Jahrhundert als Kind gemeinsam mit seiner Mutter ermordet, weil beide dem christlichen Glauben nicht abschwören wollten. Bereits im 12. Jahrhundert kamen Flamen in die Region, die daher auch den Namen Fläming bekommen hat. Beweise gebe es aber für keine der drei Theorien.

Von Eva Loth