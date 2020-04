Traurig, aber vernünftig: Altstadtsommer ist abgesagt

Bad Belzig

Der Altstadtsommer ist abgesagt. Er hätte am letzten August-Wochenende im Zentrum von Bad Belzig stattfinden sollen. Doch Großveranstaltungen dieser Art sind bis einschließlich 31. August bundesweit untersagt. Darüber hat der Festverein jetzt informiert.

„Wir bedauern die Entscheidung sehr, aber die Gesundheit geht vor“, erklärt Ina Fink als Vorsitzende. Der Verein sei bereits aktiv, gewesen um dringend benötigte neue Mitstreiter und Unterstützer zu gewinnen und das Fest mit einer soliden finanziellen Basis abzusichern. Vor dem Hintergrund der Coronakrise wurde hinter den Kulissen bereits gerungen, wie mit der neuen Situation umgegangen werden soll. Die endgültige Entscheidung musste nun vor dem Hintergrund der Eindämmungsverordnung gefällt werden.

Ehrenamtliche schon stark belastet

„Bereits vor dem Verbot gestaltete sich die Situation immer schwieriger“, bestätigt Ina Fink. Schließlich stütze sich die Vorbereitung und Durchführung des Spektakels auf das ehrenamtliche Engagement von Bad Belzigern, die auch privat und beruflich jeder auf seine Weise von der Krise betroffen seien. Sie hätten in diesem Jahr ebenso mit unerwarteten Problemen zu kämpfen, wie die Gewerbetreibenden und Bad Belziger, die alljährlich mit Spenden und Sponsoring die drei tollen Tage unterstützt haben und nun vor ganz anderen Herausforderungen stehen.

Treffpunkt Altstadtsommer – erst 2021 ist das in Bad Belzig wieder möglich. Quelle: René Gaffron

Der Wille der Mitglieder, dennoch alles daran zu setzen, ein Fest realisieren zu können, wenn es die Erfolge zur Eindämmung des Virus bis dahin erlaubt hätten, sei bis zuletzt ungebrochen gewesen, heißt es.

Kunstbummel wäre denkbar

Im Hinblick auf die Burgfestwoche –vom 22. bis 30. August – sind Mitglieder des Festvereins weiter in Kontakt mit den Akteuren. Es wird geprüft, ob kleinere Offerten unter Einhaltung der vorgegebenen Regeln stattfinden können. So wäre beispielsweise der Kunstbummel durch Bad Belzig mit einer jeweils begrenzten Besucheranzahl und gefordertem Abstand denkbar. „Wir beobachten den Verlauf zur Pandemieeindämmung und die Vorgaben der Landesregierung genau und stimmen uns dazu mit der Stadt Bad Belzig ab, um die Lage stets neu zu bewerten“, so Ina Fink.

Ina Fink, Geschäftsführerin der Kur-GmbH Bad Belzig ist auch Vorsitzende des Festvereins Quelle: René Gaffron

„Dieses Jahr hat alle Bad Belziger, insbesondere auch die Gewerbetreibenden, nach unerwarteten Veränderungen in eine schwierige Situation gebracht“, so Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), der sich ein kleines Fest für die Bad Belziger gut vorstellen könnte, wenn eine gewisse „Normalität“ einkehrt. Das Stadtoberhaupt sehe darin eine gute Gelegenheit, Danke zu sagen - für das Durchhalten im ungewohnten Ausnahmezustand. Dabei will er auf die organisatorische Unterstützung des Festvereins setzen.

Ob oder wann dies die Rahmenbedingungen hergeben, kann noch nicht gesagt werden. Vielleicht ist es auch erst im Zusammenhang mit einer weihnachtlichen Atmosphäre denkbar. In dem Fall würde es die Bereitschaft regionaler Anbieter und das Engagement weiterer Vereine erfordern, um kurzfristig einen ansprechenden Rahmen zu bieten.

Unabhängig von den Entwicklungen geht es dem Festverein darum, die Ideen zu sammeln und kräfte zu bündeln für 2021.

Von René Gaffron