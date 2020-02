Warum Kameraden aus dem Hohen Fläming durch Leitern kriechen

Bad Belzig

Gerade einmal 35 mal 24 Zentimeter ist das Sprossen-Rechteck einer genormten Leiter groß. Doch in den Reihen der freiwilligen Feuerwehren des Hohen Flämings gibt es Kameraden, die es in Einsatzschutzkleidung zügig durchqueren können. Das haben sie dieser Tage unter Beweis gestellt und in kurzen Videofilmen dokumentiert.

Anlass ist die so genannte „Ladder crossing Challenge“ – zu Deutsch: „Leiter-durchqueren-Herausforderung“. Dabei handelt es sich um einen Internet-Hit, der seit Jahresbeginn im Netz für Aufsehen sorgt und sich hauptsächlich über das soziale Netzwerk Facebook verbreitet. Zahlreiche Löschgruppen aus aller Welt haben sich schon an dieser lustigen Aufgabe beteiligt.

Gelenkigkeit ist gefordert

„Ziel dabei ist es, als Atemschutzgeräteträger samt Ausrüstung durch ein liegendes Leiterteil zu kriechen“, berichtet Tobias Schulz von der Freiwilligen Feuerwehr Wiesenburg der MAZ.

„Dabei muss die auf dem Rücken getragene Atemschutzflasche , mit welcher sich der Träger im Ernstfall vor giftigem Brandrauch schützt, abgelegt und separat durch die Leiter geführt werden. Durch die enge Öffnung zwängt sich dann auch der Träger – und muss anschließend die Atemschutzflasche wieder schultern.“

Gelenkigkeit und Koordination werden bei dieser Aufgabe auf die Probe gestellt. Bei den Teilnehmern werden in der Regel zwei Floriansjünger dafür ausgesucht.

Jens Gruszka

Für die Präsentation im Gerätehaushatsogar ein kleines Drehbuch geschrieben.

„Die Übung ist nicht Bestandteil des üblichen Trainings, aber durchaus einer Rettungsaktion am Kellerfenster ähnlich“, sagt Raphael Thon. Wie der Bad Belziger Ortswehrführer berichtet, werden bei der Atemschutz-Ausbildung im Feuerwehrtechnischen Zentrum Beelitz-Heilstätten ähnliche Szenarien simuliert.

Abwechslung und Zusammenhalt

Auch wenn die Feuerwehrleute nicht über Langeweile klagen, reihen sie sich gern in das Vergnügen mit ernstem Hintergrund ein. Die Bad Belziger wurden von Kameraden aus Güterfelde nominiert. „Die Challenge verbindet Spaß und Nützliches, bringt Abwechslung und Zusammenhalt“, so Thon. Nicht zuletzt sei es üblich, dass bei Nichtteilnahme alternativ ein Obolus für einen guten Zweck zu entrichten wäre.

Franziska Gensicke durchquert die Leiter im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bad Belzig Quelle: FFW Bad Belzig

2014 hatten die Feuerwehrleute vielerorts bereits an der „Cold Water Challenge“ teilgenommen. Damit wurde auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam gemacht.

Außerdem werden bei der Verbreitung der Aufgabe nach dem Schneeballprinzip die Kontakte zu befreundeten Wehren gepflegt. Beispielsweise hat die Feuerwehr Bad Belzig nach Erfüllung ihrer Mission neben dem THW-Ortsverband Bad Belzig und der Feuerwehr Wiesenburg auch die Kameraden in der niedersächsischen Partnergemeinde Ritterhude herausgefordert.

Die Wiesenburger wiederum erwarten Video-Antworten von Freunden aus Saßnitz und aus dem benachbarten Cobbelsdorf ( Sachsen-Anhalt). Bald schon sollen deren Filme online sein.

Von René Gaffron