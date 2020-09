Werbig

Die Leute in Verlorenwasser sind schon ein ganz besonderer Menschenschlag. „Ich versuche, sie zu verstehen. Es gelingt mir inzwischen ganz gut“, sagt Peter Roloff. Die Einschätzung soll weder ein Allerweltsurteil sein, sondern zeugt eher von großem Respekt. Seit 30 Jahren kennt er die zu Werbig gehörende Siedlung im Hohen Fläming.

„Ich hatte den Mauerfall am 9. November verschlafen“, berichtet der heute 56-Jährige. Damals musste er eine Diplom-Arbeit abgeben. Fertig damit ging es für den müden Studenten ab ins Bett. Niemand hat ihn geweckt. Als er am nächsten Morgen aufwachte, war die Welt eine andere.

Ein Weg weisender Ortsname

Am 18. März 1990, dem Tag der ersten und letzten freien Volkskammerwahlen in der DDR, kam der junge Mann daher voll Tatendrang nach Verlorenwasser.Der Ortsname könnte Richtung weisend sein für das, was bald untergehen wird. So viel ahnte der Protagonist schon. Im Januar hatte erstmals die Transit-Autobahn verlassen und den sonderbaren Flecken für sich entdeckt. Er wollte nun anlässlich des Urnenganges für eine Arbeit für die Hochschule der Künste ein paar Aufnahmen dörflicher Wahllokale mit Bildern von unberührter Natur zu verbinden, hatte einen Dreiminutenfilm im Sinn.

Im Lokal „Zur Hirschtränke” aber, so erzählt der Wahl-Berliner, traute er seinen Ohren nicht. Nur wenige hundert Meter entfernt sei der Mittelpunkt der DDR. Zudem probte die Bereitschaftspolizei ganz in der Nähe auf einem eigens nachgebauten Potsdamer Platz den Bürgerkrieg und vielerorts in der Nachbarschaft noch die Russen. Die Filmleute stoßen auf das geplante Internierungslager, für das es bereits Namenslisten künftiger Insassen gab.

45 Kunst-Orte präsentiert

Der Verlorenwasser-Bach mit seinem mal auftauchenden und mal verschwindenden Lauf zum motivischen Sinnbild für Geschichte und Geschichten. Er durchzieht und verbindet alle Teile sein der Edition, die sich nicht nur dokumentarisch, sondern auch künstlerisch entwickelt hat.

Davon inspiriert bot Verlorenwasser zum 30. Jahrestag der deutschen Einheit doch noch die Kulisse für schöne Feierlichkeiten. Am 18. März waren sie der Covid-19-Pandemie zum Opfer gefallen. Jetzt konnten 45 Bilder, Audio- und Video-Stationen in Beschlag genommen werden. Der Zuspruch war erheblich.

Neuer Film zeigt aktuelle Probleme

Peter Roloff hat den Einheimischen auch die Plattform gebeten, in Wort und Bild ihre Sorge um das Gewässer abzubilden. „Fachlich kann ich die Sachlage nicht bewerten“, sagter. Dass es ein Problem gibt sei offensichtlich. „Mindestens fehlt es an Kommunikation“.

Längst wird der Filmemacher im Dorf selbst zum Gesprächsthema. Neulich als Touristen aus Bremen im Garten der Gaststätte saßen. Es waren entfernte Verwandte. Sie hatten ihn noch als Jungen am Weserstrand in Erinnerung.

