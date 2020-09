Werbig

Der Filmemacher Peter Roloff und die Gaststätte „Zur Hirschtränke“ in Verlorenwasser laden für das Wochenende zur bunten Geburtstagsfeier am Verlorenwasser-Bach ein. Es ist der zweite Anlauf, nachdem sie am 15. März wegen der sich ausbreitenden Covid-19-Pandemie abgesagt werden musste.

Gezeigt werden die alten Verlorenwasser-Filme. Drei sind seit 1990 entstanden und schon bekannt. Sie dokumentieren, wie sich die Siedlung im Zentrum von Ostdeutschland seit der letzten Volkskammerwahl, der ersten freien und geheimen, entwickelt hat. Ein neuer vierter Streifen hat den Zustand von Bach und Baumbestand im Blick. Mit geführten Spaziergängen, mit Poesie und Fotos, mit Erzählungen blickt die Veranstaltung fröhlich zurück und sorgenvoll voran.

Kaum Verständnis für Schutzmaßnahmen

Denn es gibt Probleme im Naturpark Hoher Fläming. Ist der Verlorenwasser-Bach noch zu retten? Für die Anwohner entlang des Baches zwischen Weitzgrund und Gräben ist das keine Frage. Sie treten für seinem Erhalt des Gewässers und den des Baumbestandes im Naturschutzgebiet am Oberlauf ein. Für manche der von der Naturparkverwaltung Hoher Fläming in der Vergangenheit ergriffenen Schutzmaßnahmen haben die Anwohner jedoch keinerlei Verständnis.

Die Veranstaltung mit Peter Roloff, der Gaststätte „Zur Hirschtränke“ und anderen Mitwirkenden wird als ein Angebot zum Gespräch zwischen den Anwohnern und der Naturparkverwaltung gestaltet. Doch es gibt noch mehr Inspiration.

Kreative Köpfe laden ein

Zahlreiche Videostationen, Fototafeln, Gedichtschilder und Kuriositäten werden postiert. Außerdem ist eine Fotolesung unter dem Titel „Verortungen“ angekündigt; das meint Bilder von Nadine Döling ( Verlorenwasser) und Gedichten von Wolfgang Becker (Hohenspringe). Harriet Wollert aus Graz berichtet: „Wie mich eines schönen Tages ein Wessi fand“.

Verlorenwasser ist ein keineswegs nur Dokumentation. Quelle: Maxim Film

Die Veranstaltung am 6. September, beginnt 14 Uhr, Eintritt frei. Gäste können sich kostenfrei am Bahnhof in Bad Belzig abholen lassen, der Bus fährt um 13.30 Uhr. Zurück bringt er die Besucher um 18.30 Uhr.

Von René Gaffron