Brück

Mit einer Disko startet der Karnevalsverein Brück in das letzte Wochenende der fünften Jahreszeit. Am Freitag von 20.11 Uhr, an legt DJ Pizza im Gasthof „Schützenhaus“ auf. An gleicher Stelle zur gleichen Zeit geht am Sonnabend nochmals eine Prunksitzung über die Bühne. Für Sonntag, 15.11 Uhr, sind dann Jung und Alt zur Familien-Veranstaltung als krönenden Abschluss eingeladen.

Bis Rosenmontag dauert traditionsgemäß das närrische Treiben des Niemegker Karnevalsklubs. Er absolviert gerade seine 53. Sasion. An den drei tollen Tagen –Freitag, Sonnabend und Montag, jeweils 19.30 Uhr- ist der Frohsinn bei Musik und Tanz sowie den mit Spannung erwarteten Büttenreden in der Stadthalle „Lindenhof“ programmiert. Daneben wird noch buntes Treiben am Sonntag, 14 Uhr, für die Senioren veranstaltet.

Das Familienzentrum und die Schloßschänke „Zur Remise“ machen gemeinsame Sache beim Kinderfasching. Sie haben für Sonnabend, 14 Uhr, viele Mitstreiter gefunden und laden daher zum bunten Treiben in die Kunsthalle am Goetheplatz ein. Neben dem heimischen Tanznachwuchs von Grit Pfeiffer ( TSV Wiesenburg) unterstützen Ensembles aus Bad Belzig und Brück das Anliegen. Daneben sind vier Stunden lang Spiel und Spaß für die Jungen und Mädchen angekündigt.

Bei der Gelegenheit sollen danach auch Jugend und Erwachse noch Fasching feiern. Zwischen den Auftritten der Gastformationen wird DJ Maik Fuhrig mit flotten Sprüchen und Rhythmen das Tanzvergenügen fördern, lautet das Versprechen. Eintritt: 5 Euro.

Von René Gaffron