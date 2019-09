Bad Belzig

Ab sofort steht die Fläming-Burgenradtour wieder unter Polizeischutz. Ein Einsatzfahrzeug und zwei Beamte der Fahrradstaffel werden das bunte Peloton am Wochenende begleiten. Das war bisher lediglich bei der Premiere möglich.

„Diese zusätzliche Sicherheit haben die Teilnehmer immer wieder angeregt. Dank des Einsatzes des Niemegker Revierpolizisten Harald Rippl konnte die Bitte nun erfüllt werden“, sagt Kerstin Panzner. Sie organisiert das Spektakel mit ihrem Lebensgefährten Hans-Joachim Urmann. Natürlich werde unterwegs so oder so die Straßenverkehrsordnung eingehalten, auch wenn in der Regel auf Nebenstrecken gefahren wird.

Idee kam beim Wandertag

Die gemütliche Etappenfahrt findet zum siebten Mal statt. Inzwischen nicht mehr um den 3. Oktober, weil dann viele Aktive schon andere Reisepläne haben. „Aber drei Etappen Ende September sind jetzt das richtige Maß“, berichtet der Organisationschef. 2012 beim Deutschen Wandertag in Bad Belzig und Umgebung war er inspiriert worden.

Der Ur-Berliner hat lange Zeit in Wittstock/Dosse gelebt und dort die Entwicklung der Tour der Prignitz verfolgt. „Wir wollten hierzulande etwas Ähnliches auf die Beine stellen. Aber nicht ganz so groß“, sagt Urmann.

Hans-Joachim Urmann aus Niemegk ist Organisator der Fläming-Burgen-Radtour Quelle: MAZ /ARCHIV

Immerhin 45 Dauerbrenner, die alle drei Touren in Angriff nehmen wollen, haben nach Aussage des 72-Jährigen schon gemeldet. Sie reisen aus der ganzen Bundesrepublik an und können den Hohen Fläming im Frühherbst von schönsten Seiten kennen lernen, wie es heißt.

Am Rande werden die klassischen Sehenswürdigkeiten präsentiert. Dazu kommen etwa 20 Interessierte, die jeweils an einem Tag dabei sein werden und die Spontanen aus der Umgebung. „Wenn das Wetter gut wird, könnten es bis 100 Radler werden“, sagt das Duo.

Start an der Stein-Therme

Die beiden Chefs werden von einem Team unterstützt, etwa beim Packen der Proviantpäckchen. Zu den Förderern gehört seit jeher die Stein-Therme. Also ist dort jeweils 9.30 Uhr Abfahrt und nachmittags Zielankunft.

Am Freitag geht es via Haseloff nach Treuenbrietzen (Mittagsrast) und via Dietersdorf, Zeuden, Lühnsdorf (61 Kilometer) zurück. Am Sonnabend wird über Lübnitz und Görzke nach Ziesar (Mittagsrast) gefahren. Zurück geht es über Verlorenwasser (63 Kilometer). Am Sonntag rollen die Velo-Freunde nach Lüsse, Kranepuhl und Rädigke (Mittagsrast), ehe die Rücktour über Klein Marzehns und Grubo erfolgt (55 Kilometer).

Wer sich anschließen will, ist willkommen – für 7,50 Euro am Tag. Weitere fünf Euro sind für das Mittagessen einzuplanen. Bei der Rast gibt es zudem Unterhaltung durch den Auftritt der Gaukler Geronimus und Olivarius von der Taube.

>>www.flaeming-burgenradtour.de

Von René Gaffron