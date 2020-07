Bad Belzig

Auch in diesem Jahr soll es bei der mittlerweile zur Tradition gewordenen Fläming-Burgenradtour mit dem Fahrrad durch die Landschaft des Hohen Flämings gehen. Die achte Auflage findet vom 25. bis 27. September statt. Start- und Zielort ist diesmal die Stadt Beelitz.

Die Teilnehmer treffen sich jeden Tag um 9 Uhr auf dem dortigen Marktplatz. Beginn der jeweiligen Etappen ist um 9.30 Uhr.

Gaukler mit Überraschungen

Diesmal führen die Rundtouren durch den Naturpark Nuthe-Nieplitz und am Schwielowsee entlang, wie die Organisatoren verraten. Auch der Templiner See in Richtung Potsdam steht auf dem Tourenplan.

Für die Mittags- und Kaffeepausen machen die Radler in Gaststätten Rast. In den Mittagspausen sorgen die Gaukler „Olivarius von der Taube“ und „Geronimus“ für kulturelle Überraschungen.

Die Etappenlängen betragen zwischen 50 und 60 Kilometern. Bei der Organisation der Tour wurde darauf geachtet, dass die Strecken gleichermaßen problemlos von Aktiven und Freizeitradlern gefahren werden können. Jeder kann seine individuelle Tour zusammenstellen – entweder eine, zwei oder alle drei Etappen fahren.

Die Startgebühr pro Etappe beträgt 7,50 Euro (inklusive Versicherung). Teilnehmer, die alle drei Etappen fahren, erhalten Rabatt. Anmeldungen und weitere Informationen über die Fläming-Burgenradtour unter: www.fläming-burgenradtour.de

