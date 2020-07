Bad Belzig

Der Kreativität freien Lauf lassen und beim Malen den eigenen Gedanken hinterherhängen: Das ist bei der achten Auflage des Aquarellsonntags – eingebettet in das Fläming-Farben-Fest – möglich. Es findet nach zwei Gastspielen in Klein Glien dieses Mal vor neuer Kulisse statt.

Der interaktive Höhepunkt des Kunstsommers im Hohen Fläming gastiert in diesem Jahr in der Bricciuskirche Bad Belzig –gleich neben der imposanten Burg Eisenhardt. Direkt zu ihren Füßen liegen die Bad Belziger Burgwiesen, die wunderschöne Motive zum Malen bieten, heißt es in der Mitteilung des Veranstalters.

Anzeige

Anfänger und Profis willkommen

Der Aquarellsonntag hat wie immer zwanglosen Werkstattcharakter und soll Menschen zusammenbringen, die Freude am Malen haben. Eingeladen ist ein jeder: Anfänger und Profis, Erwachsene und Kinder. Der Ablauf ist unkompliziert: Am Sonntag lässt sich jeder Teilnehmer morgens um 10 Uhr einen Malhintergrund geben. Zeichenpapier wird vom Veranstalter gestellt, alle sonstigen Malutensilien müssen mitgebracht oder können vor Ort erworben werden.

Weitere MAZ+ Artikel

Dann ist Kreativität gefragt: Bis 15 Uhr haben die Künstler Zeit, ein Motiv ihrer Wahl zu gestalten. Anschließend werden alle Werke in der Remise ausgestellt. Die Ausstellungsbesucher stimmen über die drei schönsten Werke ab – etwa bis 15.30 Uhr, dann folgt die Preisverleihung.

Kreativangebot am Nachmittag

Jeder Maler sucht sich in der Umgebung sein Motiv. Nach der Rückkehr werden alle Werke in der Kirche ausgestellt. Ausstellungsbesucher stimmen über die drei schönsten Werke ab. Im vergangenen Jahr ging der erste Preis an Susha-Gesina Wolters aus Bad Belzig. Ab 13 Uhr gibt es ein Kreativangebot vor dem Gotteshaus . Die Chocolaterie bietet Kaffee, Kuchen, Erfrischendes und Herzhaftes.

Von René Gaffron