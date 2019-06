Hagelberg

Die einen nehmen das Wasser, um sich bei dieser Hitze damit zu erfrischen. Die anderen nutzen es mit mit Farbe und bringen ein Aquarell zu Papier. Am besten ist das Susha-Gesina Wolters gelungen. Ihre grünende und blühende Landschaft wurde jedenfalls zum Gewinnerbild beim Fläming-Farben-Fest am Sonntag auf dem Gusthof Klein Glien gekürt. Ein Blumentopf –nicht mehr und nicht weniger –war der Preis, den sie dafür erhielt.

Dabei ist die professionelle Therapeutin noch gar nicht so lange mit Pinsel und Farbe aktiv. „Vor knapp zwei Jahren habe ich mich erst dem Volkshochschulkurs für Erwachsene unter Leitung von Erwin Penner angeschlossen“, berichtet die 61-Jährige. Seither probiert die Hobby-Künstlerin verschiedene Materialien und Techniken aus und versucht jeweils, interessante Motive abzubilden.

Inspiration auf Fahrradtouren

„Der Hohe Fläming bietet davon natürlich sehr viele. Sie sind auch sehr kleinteilig“, lautet die Erfahrung von Susha-Gesina Wolters. Am liebsten lässt sich die Bad Belzigerin nach eigenem Bekunden auf ihren Fahrradtouren inspirieren.

Diesmal hatte sie sich mit ihrer Freundin Martina Geissler, die mit ihrem Werk den dritten Platz belegte, zu dem Stelldichein der Kreativen begeben. „Bei diesen Temperaturen brauchen die Maler wie die Bilder ihre Pausen“, berichten die beiden Damen. Während sie sich gestärkt haben, ist die Farbe getrocknet und hat ihre endgültige Wirkung entfaltet.

Wuna Pfeiffer aus Raben probierte sich anschließend beim Kreativ-Workshop noch aus beim Malen ohne Pinsel. Quelle: René Gaffron

Zum siebenten Mal hatte die Arbeitsgruppe Kustwanderweg im Naturparkverein „Hoher Fläming“ um Stefan Ratering und Helga Holz zu der Aktion im Rahmen des Kunstsommers eingeladen. Die Kinder verfolgten an ihrem ersten Ferienwochenende offenbar andere Pläne. Deshalb war vom Nachwuchs nichts zu begutachten. Die 13 erwachsenen Teilnehmer reichten immerhin 17 Arbeiten ein, welche vom Publikum bewertet wurden. Immerhin 30 Interessierte nutzten die Gelegenheit, bei der Finissage in der Remise am Fuß des Hagelberges ihre Stimme abzugeben.

Quartett aus Roßlau dabei

„Die Kunst besteht ein bisschen darin, den richtigen Schluss zu finden“, bestätigt Jörg Hundt. Der pensionierte Lehrer gehört zur jährlichen Delegation des Malzirkels aus der Roßlauer Ölmühle. Diesmal als Quartett vertreten, ist die Truppe voll des Lobes über das Flair. Sie gehe gern nach draußen. „Dort werden die Bilder ehrlicher“, so der 62-Jährige. Mit seinem Baum belegte er immerhin Rang zwei.

Michael Heinen sorgte mit der Querflöte für Kurzweil. Quelle: René Gaffron

Die Enthusiasten haben schon Touren an die Ostsee, ins Elbsandsteingebirge und in den Harz gemacht, aber auch bei den Malveranstaltungen im heimischen Wörlitzer Park ihre Staffeleien aufgestellt. Nicht selten aber, dass dort gleich noch kommerzielle Offerten unterbreitet werden. Das Gastspiel auf der märkischen Fläming-Seite hingegen hat familiären Charme, was auch den Austausch unter den Teilnehmern fördert.

Motiv spontan gewählt

Etwa über die Kulisse,.Jörg Hundt hatte beispielsweise versucht, vorab via Internet ein paar Ansichten vom Gutshof Klein Glien schon zu studieren. Dann haben er und Mitstreiter doch vor Ort den Blick schweifen lassen und sind fündig geworden. Als völlige Debütantin geriet Angelika Fritsche in den Bann einer Allee und eines Backofens und musste gleich beides malen.

Jörg Hundt war mit Freunden des Malzirkels der Roßlauer Ölmühle zum Fläming-Farben-fest gekommen. Quelle: René Gaffron

Die Coconat-Digitalarbeiter boten zweimal buchstäblich den passenden Rahmen. Wahrscheinlich zieht das Fläming-Farben-Fest, das einst seinen Ursprung im Wiesenburger Park nahm, zur Abwechslung weiter nach Bad Belzig.

