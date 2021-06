Fläming-Füchse nehmen Wald, Feld und Wiese unter die Lupe

Buchholz

Die Analyse sollte es an den Tag führen. Aber das Feld nördlich von Rädigke ist nicht zu sehr mit Nitrat belastet. Das haben die Juniorranger bei der Bodenprobe mit Betreuerin Helma Kipsch festgestellt. Die Bauern im Naturpark „Hoher Fläming“ bewirtschaften ihre Flächen mit vergleichsweise wenig Dünger, lautet die mögliche Erklärung.

Zur Galerie Impressionen aus dem Zeltlager der Fläming-Junior-Ranger

„Denn der Boden ist im Grunde wertvoller als Gold“,erfahren die Jungen und Mädchen. Wenn der Landwirt darauf nichts anbauen kann, fehlen den Menschen am Ende die Lebensmittel. Gleichwohl bekommt der Nachwuchs vermittelt, dass die Landwirtschaft im Einklang mit der Natur stattfinden sollte. Im Boden mit seinen unterschiedlichen Schichten lebt einen Vielzahl und Vielfalt an Tieren.

Eltern sind zuverlässige Helfer

Das Kennenlernen und der Schutz von Lebensräumen standen auf der Agenda des Sommercamps der Juniorranger. Das Zeltlager ist und bleibt der Höhepunkt des Jahres. 29 Teilnehmer im Alter von 6 bis 19 Jahren waren diesmal dabei. Hinzu kamen Eltern und Helfer, die für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

Im Gegensatz zu 2020 musste die Veranstaltung nicht in zwei Durchgängen stattfinden, sondern ging in großer Runde am Sportplatz Buchholz (bei Niemegk) über die Bühne. „Mit Hygiene-Konzept und dank einer Zuwendung aus dem Lotto-Fonds des Umweltministeriums ist das beliebte Treffen wieder zustande gekommen“, erklärt Marin Czepl. Sie hält die organisatorischen Fäden in der Hand.

Boden-Analysen gehörten zum Programm der Juniorranger. Betreuerin Helma Kipsch stand helfend zur Seite. Quelle: René Gaffron

Fünf Gruppen wurden von ihr eingeteilt, die sich jeweils in Theorie und Praxis mit den Themen befassten und die Ergebnisse am Sonntagnachmittag präsentierten. Eine zeichnete für die Foto-Dokumentation verantwortlich .Neben der Entdeckungsreise in den Boden, standen der Obstbaumschnitt und die Pflege der Benjeshecke sowie das Auskoppeln von Bäumen auf dem Acker auf dem Programm.

Gastgeber für Landescamp 2022

„Außerdem wurde das Landescamp vorbereitet, das in einem Jahr am Rande des Wiesenburger Schlossparkes ausgerichtet wird“, so Marina Czepl. Dem Vernehmen nach müssen in anderen Regionen die Juniorranger nach der Corona-Pause erst wieder in Gang kommen. „Die Fläming-Füchse waren stets in Kontakt und froh, als sie hörten, dass es wieder losgeht“, berichtet die Koordinatorin.

Immerhin: Es gibt hierzulande sogar eine Warteliste. Monatlich unternehmen die vier achtköpfigen Gruppen spannende Exkursion, lernen Flora und Fauna des Naturparkes kennen und setzen sich für den Erhalt ein.

Luca Klassen aus Klepzig freut sich alljährlich auf die lehrreichen Naturerlebnisse. Quelle: René Gaffron

„Ich finde es gut, dass ich mit meinen Freunden die Natur erforschen und dabei etwas erleben kann“, sagt Luca Klassen. Der Klepziger ist seit sechs Jahren mit von der Partie. „Im Camp hat mir das Einschlagen der Holzpfähle gefallen“, berichtet der 13-Jährige. Sie werden für den Zaun an Solitär-Bäumen und Baumgruppen auf Feldern und Wiesen benötigt. Auf diese Weise soll das Wild davon abgehalten werden, daran zu äsen.

Einladung in Gutspark Cammer

Mit dem Zeltlager ist jedoch noch nicht Sommerpause. Vielmehr gibt es noch das Stelldichein zur Schlossgeisternacht, die von den Juniorrangern mit vorbereitet wird. Sie findet am ersten Juli-Wochenende im Gutspark Cammer statt, wo Glühwürmchen und Fledermäuse beobachtet werden können.

Die monatlichen Treffs der vier Gruppen finden donnerstags in Baitz statt. Weitere Informationen: Marina Czepl, Naturwacht Baitz, unter 033841/44 49 57.

Von René Gaffron