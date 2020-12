Bad Belzig

Wetteifern, gegenseitiges Anstacheln und nicht ganz ernst gemeinte Betrugsvorwürfe: Auf der Zielgeraden wird der Konkurrenzkampf unter den Schülern immer heftiger. Wo normalerweise die Pläne für das Wochenende, die nächste Präsentation oder der neueste Klatsch, wer mit wem vielleicht anbandelt die Gespräche bestimmen, dreht sich jetzt alles um den Aktienindex, Kursentwicklungen und das große Geld.

Sebastian Woye ist Politik-, Geografie- und Geschichtslehrer am Fläming-Gymnasium in Bad Belzig. Vom 30. September bis 9. Dezember betreut er die Schüler des elften und zwölften Jahrgangs in einem von der Sparkasse ausgerichteten Börsenplanspiel. „Es ist ein Schritt in die Mündigkeit“, sagt Woye. Die Jugendlichen könnten so spielerisch lernen, mit Geld umzugehen und wie sie in Zeiten von Nullzinsen mit ihrem Ersparten potentiell Gewinn machen können. Dabei müssten sie jedoch bedenken, dass Börsenkurse nur „Wetten auf Entwicklungen“ seien und deshalb Vorsicht geboten sei.

50.000 Euro Startkapital pro Gruppe

Für das Planspiel bilden die Schüler Vierergruppen und melden sich in einer zum Spiel gehörenden App an. Jede Gruppe hat ein virtuelles Startkapital von 50.000 Euro zur Verfügung, das sie durch kluges Investieren erhöhen können. Woye sagt, das Spiel erfülle die drei Anforderungsbereiche, auf die sein Unterricht stets abziele: informieren, entscheiden, welche Information relevant ist und schließlich auswerten und anwenden. „Das Schöne daran ist der spielerische Aspekt“, sagt Woye. Themen wie der Konjunkturzyklus und Wirtschaftstheorien könne er so den Schülern praxisorientiert näherbringen. Die Benutzeroberfläche der App ist leicht verständlich und zentrale Börsenbegriffe lassen sich einfach nachschlagen wie in einem Lexikon.

Screenshot des virtuellen Depots. Quelle: Elise Heckendorf

Die Corona-Krise verleiht dem Projekt eine besondere Aktualität. Mit Beginn des sogenannten Lockdown-Light mussten viele Oberstufler zusehen, wie ihre Gewinne einkrachten und ihr Kapital verloren ging. Das sorgte bei einigen für Frustration, schien es doch anfangs noch so leicht, Profite zu machen. Nun gibt es stetig neue Situationen, in die sich die Jugendlichen hineinversetzen müssen, damit ihre Investitionen Früchte tragen. Es stellen sich komplexe Fragen, wie: Warum kauft gerade niemand Anteile? Wieso handelt ein Unternehmen in der Krise so und nicht anders? Welchen Einfluss haben politische Ankündigungen? Alles kluge Nachfragen, die Sebastian Woye stolz machen über das Engagement seiner Schüler.

Hitzige Diskussionen über aktuelle Aktienkurse

Neben den angeregten Debatten zwischen den Unterrichtsstunden diskutieren die Nachwuchs-Börsenhändler auch nach Schulschluss in eigens organisierten WhatsApp-Gruppen über ihre nächsten Investitionen. Woye, der selbst 2002 am Fläming-Gymnasium sein Abitur abgelegt hat, merkt an, dass natürlich die gut Informierten auch die höchsten Profite erzielen. Der eigene Kontostand lässt sich in der App abrufen sowie das Ranking – schulintern, auf Kreisebene und deutschlandweit. Das sind jedoch nur Momentaufnahmen, da jede Entwicklung schnell das gesamte Bild verändern kann.

Politiklehrer Woye hat sich entschlossen, diese interaktive Lernmethode öfter im Unterricht anzuwenden, um die Schülerinnen und Schüler proaktiv an das Themen heranzuführen. Im Februar nächsten Jahres steht ein weiteres Planspiel zum Thema Bundeswehr an, eines zu internationaler Politik sei in Planung. Auch Workshops im regionalen Coconat in Klein Glien könne er sich vorstellen, um die Lernerfahrung zu erweitern.

Von Elise Heckendorf