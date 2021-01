Bad Belzig

Wie wäre es mit einer Kräuterwanderung mit Team-Building-Effekt oder Waldbaden zur Stressbewältigung? Dort, wo es grün ist, lässt es sich nicht nur entspannen, sondern auch gut arbeiten. Deshalb startet das Kreativnetzwerk Fläming-Schmiede einen Aufruf: Für einen frühestmöglichen Neustart im Fläminger Gruppen-, Tagungs- und Veranstaltungsgeschäft suchen die Touristiker ab sofort branchenübergreifend nach Partnern und kreativen Ideen mit dem Fokus auf Natur und Regionalität. Ziel ist es, durch die Erweiterung naturnaher Angebote neuen Schwung in das Geschäft zu bringen.

Basierend auf einer Idee von Christian Rex, Chef im Paulinen-Hof in Kuhlowitz, und Sven Malmstroem vom Schloss Blankensee sollen sich Fläminger Tagungslokalitäten und Anbieter von Outdoor-Aktivitäten stärker miteinander verbinden. Originelle Programmpunkte mit Seltenheitswert sollen künftig genauso zum Gruppen- und Veranstaltungsangebot im Fläming gehören, wie Seminarräume mit bester technischer Ausstattung. „Wir möchten das Bewusstsein dafür schaffen, was in und mit der Natur möglich ist“, so Sven Malmstroem. Gesucht werden beispielsweise nachhaltig wirtschaftende Landwirte, regionale Produzenten oder naturverbundene Therapeuten. Eben jene Menschen, die ihr Wissen teilen oder die Verbindung zwischen Mensch und Natur neu knüpfen möchten.

Die Vorschläge sollen darauf ausgelegt sein, in kleinen Gruppen zu funktionieren. Dabei bestimmt jeder Anbieter selbst, was und zu welchen Konditionen angeboten wird. Bis zum 15. Februar können Ideen, Impulse und Angebote beim Netzwerkmanagement der FlämingSchmiede eingereicht werden. Die Projektverantwortliche Vivien Kucher sammelt alles unter 033204/628729 und per Mail an v.kucher@reiseregion-flaeming.de. Anschließend wird es mit allen Interessenten einen digitalen Austausch geben, in dem Ideen vorgestellt und konkretisiert werden.

Die fertigen Angebote sollen später über den Tourismusverband Fläming sowie die Akteure der Branche kommuniziert werden. „Es braucht pfiffige Lösungen, die es Gruppen ermöglichen, unter Einhaltung der jeweils geltenden Eindämmungsverordnung zusammenzukommen“, so Christian Rex. „Zwar ist aktuell nicht klar, ab wann das Gruppen- und Veranstaltungsgeschäft wieder starten kann. Diese ruhige Phase gilt es jedoch nutzen, um uns auf die anstehende Saison vorzubereiten“, ergänzt Daniel Sebastian Menzel vom Tourismusverband Fläming.

Von MAZ