Bad Belzig

Quietschende Geräusche früh am Morgen auf dem Caravan-Stellplatz der Stadt Bad Belzig: Im Anmarsch ist eine vollbepackte, knallrote Schubkarre. Geschoben wird sie vom Leiter des Landesmarketings Brandenburg, Thomas Braune, persönlich. Es geht zum Rastplatz für Wohnmobile an der Stein-Therme der Stadt.

Unter dem Motto „ Brandenburg – es kann so einfach sein“ ist Braune aktuell auf Campingplätzen der unterschiedlichen Regionen im Land unterwegs. Ziel der Werbetour ist es, Gäste des Landes auf eine besondere Art willkommen zu heißen sowie mit ihnen über ihre Erlebnisse und Eindrücke ins Gespräch zu kommen.

Anzeige

Mit Abstand am besten

An Bord der roten Schubkarre sind Beutel, Postkarten, Diverses für die kleinen Gäste, regionale Agrarprodukte sowie viele Hinweise auf touristische Angebote. Fehlen darf auch nicht ein regionales Bier. Extra zur Corona-Zeit ragen auch die je 1,50 Meter langen „Schwimmnudeln“ aus der Karre. „Der Sommer in Brandenburg – mit Abstand am besten“ lautet die darauf verkündete Botschaft.

Weitere MAZ+ Artikel

Überrascht vom morgendlichen hohen Besuch an ihren Wohnmobilen sind die Touristen am Stellplatz. „Sie schilderten ihre Eindrücke von der Region und ihren bisherigen Urlaubserlebnissen im Hohen Fläming“, berichtet Antje Schühlein, die Sprecherin des Bad Belziger Rathauses. „Die meisten wollen wiederkommen – im Herbst zum Fahrradfahren.“

Großer Tross auf Werbetour

Mit Thomas Braune auf Werbetour in Bad Belzig waren Bürgermeister Roland Leisegang (parteilos), die Geschäftsführerin der Stein-Therme, Ina Fink, sowie René Lehmann vom Marketingverein „Pro Agro“ und auch Familie Eggenstein vom örtlichen Burgbräuhaus als Lieferant des heimischen Bieres.

Von MAZ