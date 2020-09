Bad Belzig

Vielleicht können die Markttage in Bad Belzig ergänzt werden. Mit einer Spätschicht, wie sie anderenorts –ähnlich der jährlichen Kürbisnacht in Bad Belzig –häufiger von lokalen Gewerbetreibenden und regionalen Erzeugern offeriert wird. Die Vielzahl und Vielfalt der Angebote nimmt jedenfalls zu. Die passende Plattform für den Handel ist noch nicht gefunden. Analoge wie digitale Möglichkeiten werden gerade ausgelotet.

Womöglich lassen sich in der „ Fläming aktiv –gemeinsam gestalten“-Initiative noch mehr Ideen und Kräfte bündeln. Im Vorfeld der Mitmach- und Mutmacher-Konferenz im Oktober in Wiesenburg findet schon am 10. September, 17 Uhr, ein Austausch im Bürgerhaus Bad Belzig am Marktplatz statt. „Auf diese Weise können bei aller Spontanität einige Themen vielleicht schon etwas vorbereitet werden“, sagt Dorothee Bornath.

Sie hält die organisatorischen Fäden in den Händen. Alle möglichen Anliegen können verfolgt werden. Mobilität auf dem Lande, Bildung oder kulturelle Aktivitäten. Der Bürgerbus, die Freie Schule „ Fläming“ und der Bad Belziger Kunstbummel haben dort in früheren Jahren beispielsweise Unterstützung erhalten.

Informationen im Internet: www.neuland-hoher-flaeming.de

Von René Gaffron