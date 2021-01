Flüchtlingsquartiere: Runder Tisch erhebt Vorwürfe gegen Ausländerbehörde

Schmerwitz

Die Engpässe bei der Unterbringung von Geflüchteten in Wohnheimen sind zum Teil hausgemacht. Das schätzt der Runde Tisch Asyl Potsdam-Mittelmark ein. Die knappen Kapazitäten werden teilweise unnötig lange belegt, kritisiert die ehrenamtliche Interessenvertretung die Arbeit der Behörden.

Sie hat deshalb einen Brief an die Mitglieder des Kreistages Potsdam-Mittelmark geschrieben. Dringenden Anlass gibt das Vorhaben, noch in diesem Frühjahr 224 Flüchtlinge in drei Gebäuden der ehemaligen Kampfgruppenschule Schmerwitz unterbringen zu wollen. Dazu sollen die 2016 zwangsweise geschlossene Seniorenresidenz und zwei weitere Plattenbauten neben dem Schloss Schmerwitz ertüchtigt und dann bis 2025 für knapp 320.000 Euro pro Jahr von der Karlsruher Domus-GmbH gemietet werden.

Bislang nur Mangel dargestellt

Der nicht unerwartete, aber doch zu Jahresbeginn plötzlich unterbreitete Vorschlag wird am Donnerstagnachmittag im Ausschuss für Soziales und Arbeitsförderung erörtert. In dem Gremium hatte Fachbereichsleiter Bernd Schade bislang stets hauptsächlich dargestellt, dass mangels Wohnraum zwischen Havel und Fläming die Unterkünfte von den Nutzern nicht geräumt werden.

Die Plattenbauten am Rande von Schloss Schmerwitz werden womöglich Quartier für Geflüchtete. Das Haus 5 war bis 2016 ein Altersheim. Quelle: René Gaffron

Anders steht es in dem Brief an die Parlamentarier: Nicht selten wird demnach Geflüchteten, die schon in sozialversicherungspflichtigen Anstellungen beschäftigt sind und ihren Unterhalt selbst bestreiten, gar nicht oder nur sehr verzögert die Erlaubnis zum Umzug in Wohnungen außerhalb des Landkreises erteilt.

Zustimmung zum Umzug nötig

„Wir wissen von Geflüchteten, die schon lange nicht mehr im Wohnheim leben müssten, weil sie sogar von ihren Arbeitgebern bei der Wohnungssuche (in Potsdam und anderswo) unterstützt werden. Ihnen fehlt allein die Zustimmung zum Umzug durch die Ausländerbehörde“, so die sechs Unterzeichner, zu denen Ruth Koschel aus Bad Belzig gehört.

Sie und ihre Mitstreiter verweisen darauf, dass die Unterbringung in 2- bis 6-Bett-Zimmern von Massenunterkünften problematisch sei und warnen vor einem Ghetto-Effekt, der bei der Größenordnung und der Lage des Quartiers eintreten könnte. Denn anders als von der Verwaltung in der Beschlussvorlage dargestellt, sei Schmerwitz nicht gut angebunden und verfüge keineswegs über die notwendige Infrastruktur für dann fast 500 Einwohner.

Kommune erklärt ihre Möglichkeiten

Diese Bedenken werden in der Gemeinde Wiesenburg/Mark geteilt. Deshalb steht dort nächste Woche dort ein fraktionsübergreifend eingereichter Antrag zur Diskussion. Demnach wird die Einrichtung einer großen Gemeinschaftsunterkunft abgelehnt. Wohl aber will die Kommune den Landkreis dabei unterstützen, wenn weitere 30 bis 50 Menschen (Familien) in gemieteten Wohnungen in Schmerwitz aufgenommen und mit bewährtem kleinteiligen Engagement in den Alltag integriert werden sollen.

Ankunft der syrischen Flüchtlinge 2015, die dann gut in Schmerwitz integriert wurden. Quelle: Privat

Diese Offenheit einerseits zu nutzen, rät der Runde Tisch Asyl. Aber andererseits die Einheimischen nicht mit mehr als 200 Fremden überfordern, lautet die Empfehlung. Mittelfristig sieht die Gemeinde Wiesenburg/Mark eine Chance, mit dem Bau von Sozialwohnungen einen Grundstein zu legen für weitere erfolgreiche Integration. Sie zeigt sich offen für den Dialog mit dem Kreis, heißt es.

Von René Gaffron