Flugblätter im Schulfoyer: Schüler ehren Hans und Sophie Scholl

Bad Belzig

So ähnlich muss es am 18. Februar 1943 in der Münchener Universität gewesen sein: Flugblätter wurden vor den Türen der Hörsäle abgelegt und von der Brüstung in den Lichthof geworfen. Hier schwebten sie von der Empore in das Foyer der Geschwister-Scholl-Grundschule Bad Belzig. Die Jungen und Mädchen der Klasse 6b haben versucht, den antifaschistischen Widerstandskampf der Gruppe „Weiße Rose“ in einem kurzen Anspiel nachzuempfinden.

Anlass war die Erinnerung an Hans und Sophie Scholl, deren Namen die Bildungseinrichtung trägt. Schon wenige Tage nach ihrer Festnahme wurden die beiden und weitere Mitstreiter, allesamt Anfang 20, wegen des Einsatzes gegen Krieg und Unterdrückung von den Nazis hingerichtet.

Heute Leben in Frieden und Freiheit

„Die Vision, für die sie sich geopfert haben, sind heutzutage weitgehend erfüllt“, schätzt Tim Mittelstraße ein. Der Lehrer verweist auf Frieden und Demokratie als Grundlage für das Zusammenleben. Im Deutsch- und Gesellschaftskundeunterricht hat er mit dem Nachwuchs erörtert, dass es in der Diktatur lebensgefährlich war, couragiert Haltung zu beziehen.

Nicht zuletzt vor dem aktuellen Hintergrund, dass es nach wie vor Angriffe auf die von ihnen vertreten Werte gibt. Der rassistisch motivierte Amoklauf von Hanau war das jüngste Beispiel. Die Gesellschaft müsse hier nicht minder klar und mutig dagegen auftreten. „Deshalb sind Hans und Sophie Scholl bis heute Vorbilder“, lautete die Schlussfolgerung für den Pädagogen und die Schüler.

Tom Mittelstraße, Lehrer für Deutsch und Gesellschaftswissenschaften, an der Grundschule Bad Belzig. Quelle: René Gaffron

Den Geschwistern zu Ehren haben die Sechstklässler und das Lehrer-Kollegium schließlich weiße Rosen am Gedenkstein im Weitzgrunder Weg nieder gelegt. Neben Kämmerin Birgit Bein für die Stadtspitze waren Mitglieder des Förderkreises Roederhof zu der Veranstaltung gekommen. Am 3. Mai wird der 75. Jahrestag des KZ-Außenlagers am Rand von Bad Belzig begangen.

Geschichte soll bewahrt werden

„Es ist wichtig, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, wenn die Zeitzeugen sterben“, findet Tim Mittelstraß. „Sie muss dokumentiert und stets wieder altersgerecht vermittelt werden“, so der 32-Jährige.

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit der Historie findet auch den Zuspruch von Götz Dieckmann. „Die Aufführung war sehr berührend“, sagte der Bad Belziger Koordinator gegen Rechtsextremismus und Gewalt. „Insofern wäre es wünschenswert, wenn noch mehr Erwachsene bei dem Zeremoniell dabei gewesen wären“, sagte er.

Von René Gafffron